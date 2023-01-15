Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант национального Института стратегических исследований Иван Ус. И вообще существуют признаки того, что Россия готовится к затяжной войне.

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Россия физически не способна на долгую войну

Ус отметил, что Россия готовится к "игре в долгую" в войне, но физически на это не способна. Она планировала захватить Киев за 4 дня, а Украину – через месяц. Впрочем, мир не был готов к такой войне. После завершения Холодной войны бюджет стран НАТО на оборонный сектор составлял всего 2%.

Сейчас ситуация изменилась, потому что период, когда думали, что такое невозможно, прошел. Однако из-за того, что такой период был, страны Запада не были готовы сразу предоставить Украине всю необходимую помощь и вооружение, потому что у них самих не так хорошо с этим было, ведь это подорвало бы их боеспособность, потому что не готовились,

– заметил главный консультант национального Института стратегических исследований.

Он добавил, что на Западе наращивают военное производство, поэтому помощь Украине будут расширять. Кроме того, на это влияет и уменьшение газовой и энергетической зависимости Евросоюза от России.

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Россию нужно изолировать

По словам главного консультанта национального Института стратегических исследований, чем больше Россию будут выталкивать с международной арены, тем меньше стран будут хотеть иметь с ней отношения. В частности, ранее нейтрально пророссийский Китай теперь понимает, что сотрудничать с Россией невыгодно.

"Одно дело, когда ты рядом со страной, которая что-то достигнет, а другое дело, когда ты рядом с теряющей страной. Надеюсь, что давление на Россию сохранится со стороны международных институций. Однако не надо забывать другие составляющие, в частности, спортивные федерации ", - подчеркнул Ус.

Как он отметил, заявления о том, что нужно возвращать на международную арену российских спортсменов, потому что они не виноваты – бред. Они являются налогоплательщиками, а значит спонсорами войны. Да, в определенной степени население России является заложниками правительства, но они должны выражать хоть какое-то недовольство.

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