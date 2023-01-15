Про це 24 Каналу розповів головний консультант національного Інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Та загалом існують ознаки того, що Росія готується до затяжної війни.

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Росія фізично не спроможна на довгу війну

Ус зазначив, що Росія готується до "гри у довгу" у війні, але фізично на це не здатна. Вона планувала захопити Київ за 4 дні, а Україну – за місяць. Утім світ не був готовий до такої війни. Після завершення Холодної війни, бюджет країн НАТО на оборонний сектор складав усього 2%.

Зараз ситуація змінилася, тому що період, коли думали, що таке неможливо, пройшов. Однак через те, що такий період був країни Заходу не були готові одразу надати Україні всю необхідну допомогу й озброєння, бо в них самих не так добре з цим було, адже це підірвало б їхню боєздатність, бо не готувались,

– зауважив головний консультант національного Інституту стратегічних досліджень.

Він додав, що нині на Заході нарощують військове виробництво, тому допомогу Україні будуть розширювати. Крім того, на це впливає і зменшення газової й загалом енергетичної залежності Євросоюзу від Росії.

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Росію треба ізольовувати

За словами головного консультанта національного Інституту стратегічних досліджень, чим більше Росію виштовхуватимуть з міжнародної арени, тим менше країн будуть хотіти мати з нею стосунки. Зокрема раніше нейтрально проросійський Китай тепер розуміє, що співпрацювати з Росією невигідно.

"Одна справа, коли ти поруч з країною, яка щось досягне, а інша справа, коли ти поруч з країною, яка втрачає. Сподіваюсь, що тиск на Росію збережеться з боку міжнародних інституцій. Однак не треба забувати інші складові, зокрема, спортивні федерації", – наголосив Ус.

Як він зазначив, заяви про те, що потрібно повертати на міжнародну арену російських спортсменів, бо вони не винні – маячня. Вони є платниками податків, а отже спонсорами війни. Так, певною мірою населення Росії є заручниками уряду, але вони мали б висловлювати бодай якесь невдоволення.

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