Про це для 24 Каналу розповів російський опозиціонер Леонід Невзлін. Він зазначив, що російським олігархам стало важче жити.

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"Якщо пам'ятаєте, нещодавно були затримання, пов'язані з тим, що підсанкційні олігархи, які вирішили не повертатися в Росію, отримують гроші з Росії обманними шляхами. Проте їхні дії відстежують. Особливо, у Великій Британії", – сказав Невзлін.

Зверніть увагу – Леонід Невзлін про конфіскацію грошей в Росії: дивіться відео

За словами політика, у цьому напрямку дуже добре працює правоохоронна система Великої Британії. Вона постійно повідомляє новини.

"Нещодавно був корупційний скандал, пов'язаний із золотими візами. Виявляється, у Великій Британії підкупили частину чиновників за те, щоб давати золоті візи за інвестиції росіянам, які були кримінальними", – зазначив політик.

Російські олігархи хочуть жити як раніше

Невзлін розповів, що російські олігархи не хочуть жити за ті гроші, які їм дозволяють, й отримують ресурси незаконними шляхами. Політик зазначив, що байдуже на податкову систему Росії. Хвилює те, що є санкції, які росіяни порушують.

"Люди готуються до судів, щоб довести – вони нічого не порушували, не пов'язані з Путіним і не причетні до війни. Звідси йде весь шум. Ті, хто перебувають в Росії, переклали активи у місця, що не контролюються американською та європейською фінансовими системами. Проте це до певного часу", – розповів політик.

Він сказав, що олігархи Кремля ховають свої гроші у Саудівській Аравії, Кувейті, Латинській Америці. За словами Невзліна, зараз в них грошей значно більше ніж в самої Росії.

Еліта в Росії зараз дуже релігійна й має нового бога, який називається "гроші". Вони постійно моляться на це й хочуть, щоб грошей було все більше й більше. Навіть під час війни починаються суперечки про власність, – сказав Невзлін.

Треба вже конфісковувати заморожені гроші

Політик зазначив, що потрібно рухати процес конфіскації грошей в Росії для України, як це пропонує Естонія, щоб не було ніяких затримок надалі. Невзлін сказав, що досі не розв'язали питання, що робити з активами центрального банку.

"Там заморожені 300 мільярдів доларів. Закону, що з ними робити, немає. Забрати гроші просто так не можна. США не хочуть порушувати закони, бо багато центральних банків зберігають гроші в їхній резервній системі. Для США це дуже вигідно", – повідомив Невзлін.

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За його словами, закони щодо вилучення грошей перебувають на питанні розробки. Невзлін наголосив – питання треба вирішувати вже, бо якщо списати на суди й репарації, то це займе десятки років.

"Інша частина – це гроші чиновників та олігархів. Тільки зараз починають з'являтися результати розслідувань про їхні активи. Їх без сумніву треба заморожувати, бо ці гроші за законом можна конкретно забрати й відправити в Україну незалежно від того, які будуть справи в судах. Я майже впевнений, що олігархи програють всі суди", – вважає Невзлін.