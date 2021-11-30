Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус. По его мнению, Украина способна дожать соответствующий вопрос.

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"Борьба продолжается, есть за что побороться, и наши цели, чтобы у нас транзит сохранялся и после окончания этого контракта, который есть сейчас, то есть после 2024 года", – заявил Андрей Герус.

Для сохранения транзита нужна общая позиция

Герус подчеркнул, что необходимо сформировать общую позицию, чтобы транзит через украинскую ГТС продолжался.

Наша задача – выйти из этой ситуации с минимумом негатива и максимумом позитива. Прежде всего – это продление транзита на новый период. На еще дополнительные, как минимум, лет 10 в определенном объеме, что будет обеспечивать покрытие расходов на содержание нашей газотранспортной системы. Андрей Герус Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ

Андрей Герус объяснил, что украинской стороне необходимы союзники, нужно сделать общую позицию – Германия, США – тогда вести переговоры с "Газпромом".

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В ответ на вопрос о том, способны ли дожать соответствующий вопрос "Нафтогаз" и "Оператор ГТС", Герус сказал: "Думаю, способны".

Инервью Андрея Геруса программе "Первые лица" на 24 канале: смотрите видео

Ситуация на энергетическом рынке: кратко