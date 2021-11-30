Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус. На його думку, Україна здатна дотиснути відповідне питання.
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"Боротьба триває, є за що поборотися і наші цілі, щоб в нас транзит зберігався і після закінчення цього контракту, який є зараз, тобто після 2024 року", – заявив Андрій Герус.
Для збереження транзиту потрібна спільна позиція
Герус підкреслив, що необхідно сформувати спільну позицію, щоб транзит через українську ГТС продовжувався.
Наше завдання – вийти з цієї ситуації з мінімум негативу і з максимум позитиву. Насамперед – це продовження транзиту на новий період. На ще додаткові, як мінімум, років 10 в певному обсязі, що буде забезпечувати покриття витрат на утримання нашої газотранспортної системи.
Андрій Герус пояснив, що українській стороні необхідні союзники, треба зробити спільну позицію – Німеччина, США – тоді вести переговори з "Газпромом".
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У відповідь на запитання про те, чи здатні дотиснути відповідне питання "Нафтогаз" і "Оператор ГТС", Герус сказав: "Думаю, здатні".
Інерв'ю Андрія Геруса програмі "Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео
Ситуація на енергетичному ринку: коротко
- У 2024 році спливає контракт із російським "Газпромом" на транзит газу українською ГТС. Україна хоче його продовжити, натомість ідеальним терміном вважають 15 років.
- Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон зазначив, що Росія у 2021 році втричі зменшила транзит газу через Україну до Європи.
- Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна шукає шляхи розв'язання проблеми через закінчення контракту про транзит газу з Росією.
У МВФ переконані: щорічні доходи України від надання в експлуатацію своєї ГТС знизяться через "Північний потік-2". Мовиться про приблизно 1,2 мільярда доларів до 2024 року.