Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву очільника Сумського осередку ГО "Добробат" Олексія Клюєва в ефірі телеканалу "Київ24".

Важливо Росія знову атакувала Суми: є загиблі та поранені

У Сумах під завалами можуть бути люди

Близько 05:00 Росія почала масовано атакувати "Шахедами" Суми. Під прицілом ворога опинилася житлова інфраструктура. Наразі наслідки атаки ще встановлюються, проте відомо про пошкодження багатьох будинків та комунальних установ.

Так, в одній із п'ятиповерхівок унаслідок російської атаки вилетіли усі вікна. Також поруч розташований інший дім, в який безпосередньо влучив "Шахед".

За попередніми даними, під завалами будинків можуть бути люди. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

На жаль, унаслідок російської атаки є загиблі та постраждалі. Станом на 09:30 про 2 жертв та 12 потерпілих.

Крім того, голова Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив, що росіяни атакували місто "Шахедами", всередині яких була шрапнель. Він наголосив, що така зброя призначена виключно для знищення людей, а отже російська армія – цілеспрямовано скоїла черговий воєнний злочин.