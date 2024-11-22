Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы Сумского отделения ОО "Добробат" Алексея Клюева в эфире телеканала "Киев24".

Важно Россия снова атаковала Сумы: есть погибшие и раненые

В Сумах под завалами могут быть люди

Около 05:00 Россия начала массированно атаковать "Шахедами" Сумы. Под прицелом врага оказалась жилая инфраструктура. На сейчас последствия атаки еще устанавливаются, однако известно о повреждении многих домов и коммунальных учреждений.

Так, в одной из пятиэтажек в результате российской атаки вылетели все окна. Также рядом расположен другой дом, в который непосредственно попал "Шахед".

По предварительным данным, под завалами домов могут быть люди. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

К сожалению, в результате российской атаки есть погибшие и пострадавшие. По состоянию на 09:30 о 2 жертвах и 12 пострадавших.

Кроме того, председатель Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил, что россияне атаковали город “Шахедами”, внутри которых была шрапнель. Он отметил, что такое оружие предназначено исключительно для уничтожения людей, а значит российская армия – целенаправленно совершила очередное военное преступление.