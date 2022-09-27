Создают проблемы: могут ли иранские дроны изменить баланс сил на войне
Россия использует иранские дроны-камикадзе для атак на Юге Украины. Эти беспилотники добавляють существенных забот Вооруженным Силам Украины.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, иранские БПЛА , с помощью которых враг атакует украинские города, – достаточно опасное оружие.
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Какие проблемы создают иранские дроны
Перед силами ПВО стоит вызов по уничтожению этих беспилотников.
Иранские дроны создают нам большие проблемы в части охоты за ними. На самом деле это хороший дрон-камикадзе с боевой частью до 40 килограммов. Скажем, тяжелый снаряд от артсистемы "Пион" весит 103 килограмма. То есть эти дроны – достаточно чувствительное оружие, на него придется тратить дорогостоящее вооружение зенитно-ракетного прикрытия.
По словам Черника, охота за иранскими дронами-камикадзе будет истощать ракетный потенциал Украины.
Способны ли иранские дроны изменить баланс сил на войне
Однако, как подчеркнул военный эксперт, само появление этих дронов свидетельствует о том, что российская федерация уже не способна самостоятельно производить высокотехнологичное оружие.
Поэтому кремль вынужден прибегать к услугам Ирана, признанного страной-спонсором терроризма, чтобы хоть как-то изменить баланс сил на линии фронта.
Конечно, эти дроны-камикадзе будут донимать и наносить вред. Однако паритет общих сил не изменится. Инициатива однозначно в руках Украины,
– подчеркнул Черник.
Он добавил, что не следует путать это со стратегическим переломом в войне, ведь до него еще достаточно далеко.
Петр Черник рассказал об опасности иранских беспилотников: смотрите видео
Россия применяет в Украине иранские дроны: коротко
- Вечером 26 сентября страна-агрессор снова атаковала Одессу иранскими дронами-камикадзе. Все беспилотники удалось уничтожить.
- Эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что наши защитники точно минусуют такие дроны. Не исключительно, что они могут внезапно закончиться в россии.
- Российские оккупанты спрятали центр управления и подготовки операторов иранских дронов в Чулаковке возле Кинбурнской косы. Россияне думали, что это труднодоступное место, но ВСУ достали их даже там.