Способны только на демонстрационные действия, – эксперт о войсках Беларуси на границе с Украиной

Белорусские войска не пойдут в наступление на Украину. Их максимум – обстрел пограничных населенных пунктов.

Беларусь может только добавить головные боли руководству Украины

Об этом в комментарии 24 каналу заявил исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Так он прокомментировал стягивание белорусских сил спецопераций к границе с Украиной.

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Белорусские войска способны только на демонстрационные действия. Их боеспособность хуже российской. Возможны какие-то провокации, но я не думаю, что это будет настоящее нападение. Если что-то и будет, то это лишь демонстрации с целью удержать украинские войска на границе с Беларусью,

– объяснил Михайлов.

По его словам, белорусы могут обстреливать приграничные города и села, как это происходит на Сумщине и Черниговщине. Однако это не приведет к каким-то масштабным изменениям, а лишь к новому военному преступлению и потерям среди гражданского населения. Кроме того, такие действия соседнего государства добавят головную боль украинскому военно-политическому руководству.

Перспектива нападения на Волынь и Львовщину

Белорусские военные не будут нападать на Волынскую или Львовскую области.

Учитывая состояние белорусского войска, их остановит местная тероборона,

– заметил исследователь.

Он подчеркнул, что силы специального назначения Беларуси – это обычные десантники, которых несколько лет назад записали в силы спецопераций. Они несколько боеспособнее других белорусских войск, однако большинство из них – срочники.

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Белорусские срочники в Украине будут либо сдаваться в плен, либо будут переходить на сторону ВСУ. В Минске это прекрасно понимают, потому не горят желанием привлекать их к войне.

Что этому предшествовало

10 мая в минобороны Беларуси заявили, что якобы "в рамках проверки" стягивают силы спецопераций к границе с Украиной. При этом они традиционно и цинично посетовали, что наше государство и НАТО "угрожают" Минску.

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