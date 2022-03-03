Стриминговый сервис Spotify объявил о закрытии офиса в России. Такое решение было принято на неопределенный срок.

Компания приняла решение на фоне усиленной агрессии России. Об этом сообщили представители Spotify.

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Spotify еще доступен для россиян

"Мы глубоко поражены и в отчаянии из-за нападения на Украину", – говорится в сообщении.

Обратим внимание, что Spotify еще существует для российских пользователей. В компании заявили, что якобы важно, чтобы сервис был доступен в России, чтобы обеспечить глобальный поток информации.

Spotify также ограничил доступность содержимого, принадлежащего и управляемого российскими государственными СМИ, а также удалил весь контент RT и Sputnik с платформы.

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