Компанія ухвалила відповідне рішення на тлі посиленої агресії Росії. Про це повідомили представники Spotify.
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Spotify ще доступний для росіян
"Ми глибоко вражені і в розпачі через напад на Україну", – мовиться в повідомленні.
Зауважимо, що Spotify ще існує для російських користувачів. У компанії заявили, що, мовляв, нібито важливо, аби сервіс був доступний в Росії, щоб забезпечити глобальний потік інформації.
Spotify також обмежив доступність вмісту, який належить і керується російськими державними ЗМІ, а також видалив весь контент RT і Sputnik із платформи.
Нагадаємо, що раніше Мінцифри та представники видання "СЛУХ" звернулись до Apple Music і Spotify. Відзначимо, що Apple Pay більше не працює на території держави-окупантки.
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