Компанія ухвалила відповідне рішення на тлі посиленої агресії Росії. Про це повідомили представники Spotify.

Зверніть увагу "Музика не поза політикою": Міцифри і українські зірки звернулись до Spotify і Apple Music

Spotify ще доступний для росіян

"Ми глибоко вражені і в розпачі через напад на Україну", – мовиться в повідомленні.

Зауважимо, що Spotify ще існує для російських користувачів. У компанії заявили, що, мовляв, нібито важливо, аби сервіс був доступний в Росії, щоб забезпечити глобальний потік інформації.

Spotify також обмежив доступність вмісту, який належить і керується російськими державними ЗМІ, а також видалив весь контент RT і Sputnik із платформи.

Нагадаємо, що раніше Мінцифри та представники видання "СЛУХ" звернулись до Apple Music і Spotify. Відзначимо, що Apple Pay більше не працює на території держави-окупантки.

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