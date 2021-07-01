Справедливая стоимость украинской земли может составлять 5 тысяч долларов, – Ливч

В Украине заработал с 1 июля рынок сельскохозяйственной земли. Украинцы могут легально продавать и покупать участки.

Сейчас можно говорить только о ценовом ориентире, который называется нормативно денежной оценкой, а не о цене земли. Об этом заявил советник премьер-министра Украины Дмитрий Ливч.

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Какова цена за гектар земли

По его словам ценовой ориентир используют как базу для налогообложения и для установления минимальной стоимости аренды. Этот показатель варьируются в регионах Украины, однако в среднем составляет 30 тысяч гривен за один гектар или 1,2 тысячи долларов.

После открытия рынка земли цена за гектар земли может составлять 1,5 – 2 тысячи долларов.

Справедливая стоимость украинской земли может составлять около 5 тысяч долларов,

– подчеркнул Ливч.

Как пояснил советник премьера, в течение следующих 10 лет украинцы смогут прийти к этой отметке, если и в дальнейшем власть будет либерализировать рынок земли. В Украине будет действовать наиболее консервативная модель рынка земли.

Дмитрий Ливч рассказал о рынке земли в Украине: смотрите видео

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