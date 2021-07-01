Справедливая стоимость украинской земли может составлять 5 тысяч долларов, – Ливч

1 июля 2021 , 16:03
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Источник:

24 канал

В Украине заработал с 1 июля рынок сельскохозяйственной земли. Украинцы могут легально продавать и покупать участки.

Сейчас можно говорить только о ценовом ориентире, который называется нормативно денежной оценкой, а не о цене земли. Об этом заявил советник премьер-министра Украины Дмитрий Ливч.

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Какова цена за гектар земли

По его словам ценовой ориентир используют как базу для налогообложения и для установления минимальной стоимости аренды. Этот показатель варьируются в регионах Украины, однако в среднем составляет 30 тысяч гривен за один гектар или 1,2 тысячи долларов.

После открытия рынка земли цена за гектар земли может составлять 1,5 – 2 тысячи долларов.

Справедливая стоимость украинской земли может составлять около 5 тысяч долларов,
– подчеркнул Ливч.

Как пояснил советник премьера, в течение следующих 10 лет украинцы смогут прийти к этой отметке, если и в дальнейшем власть будет либерализировать рынок земли. В Украине будет действовать наиболее консервативная модель рынка земли.

Дмитрий Ливч рассказал о рынке земли в Украине: смотрите видео

Старт рынка земли: главное

  • Верховная Рада приняла закон о рынке земли еще 31 марта 2020 года, однако в силу он вступил лишь с 1 июля 2021 года.
  • Отныне право приобрести землю имеют физические лица – граждане Украины, а с 2024 года и юридические лица.
  • Физические лица могут владеть землей размером до 100 гектаров.
Автор: Тетяна Сукач