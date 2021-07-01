Наразі можна говорити лише про ціновий орієнтир, який називається нормативно грошовою оцінкою, а не про ціну землі. Про це заявив радник прем'єр-міністра України Дмитро Ливч.
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Якою є ціна за гектар землі
За його словами ціновий орієнтир використовують як базу для оподаткування та для встановлення мінімальної вартості оренди. Цей показник варіюється в регіонах України, однак в середньому становить 30 тисяч гривень за один гектар або 1,2 тисячі доларів.
Після відкриття ринку землі ціна за гектар землі може становити 1,5 – 2 тисячі доларів.
Справедлива вартість української землі може становити близько 5 тисяч доларів,
– наголосив Ливч.
Як пояснив радник прем'єра, протягом наступних 10 років українці зможуть прийти до цієї позначки, якщо і надалі влада буде лібералізувати ринок з землі. В Україні діятиме найбільш консервативна модель ринку землі.
Дмитро Ливч розповів про ринок землі в Україні: дивіться відео
Старт ринку землі: головне
- Верховна Рада ухвалила закон про ринок землі ще 31 березня 2020 року, однак чинності він набув лише з 1 липня 2021 року.
- Відтепер право придбати землю мають фізичні особи – громадяни України, а з 2024 року й юридичні особи.
- Фізичні особи можуть володіти землею розміром до 100 гектарів.