Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко в эфире 24 Канала отметил, что Украина должна пройти серьезные внутренние трансформации. Она должна показать партнерам, что с их поддержкой или без нее – Украина планирует выстоять.

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Ей нужно построить свой собственный ВПК в этом году, чтобы не быть зависимой ни от США, ни от Европы.

Мы должны понимать, что Россия никуда не исчезнет. Чтобы вести субъектную политику с нашими партнерами и чтобы они были заинтересованы в нас, мы должны демонстрировать, что Украина – мощное государство, на которое можно делать геополитическую ставку. Нам нужно именно сейчас адаптировать свой образ жизни,

– рассказал Алексей Буряченко.

Он добавил, что трансформация будет болезненной. Но нельзя жить в параллельных мирах, где в одном военные на передовой, а в другом – кто-то покупает элитные автомобили.

"В Киеве, Львове, сколько дорогих авто, перегретый рынок недвижимости – скупают квартиры. Есть много вопросов, которые нам нужно решить внутри страны. От их решения будут зависеть внешние успехи и, целом, независимость государства, которую мы должны отстоять в 2025 году. Это сложный вызов, но мы абсолютно способны его преодолеть", – добавил Алексей Буряченко.

Почему Украина должна сама о себе подумать

Он отметил, что безопасностью Украины ни одна страна мира не будет заниматься в полной мере. У партнеров есть огромное количество собственных проблем и вызовов. К примеру, 90% вопросов, которые поднимались в рамках избирательной кампании в США, касались внутренних дел Соединенных Штатов, и только до 10% – внешней политики.

Дональд Трамп будет искать пути решения российско-украинской войны, справедливого мира и укрепления силы. Но гораздо быстрее он будет браться за решение внутренних вызовов, что потребует от него электорат. Именно в этом направлении его будут "гнать",

– отметил Алексей Буряченко.

Алексей Буряченко объяснил, что в Европе сейчас кризис безопасности. Она не способна эффективно противодействовать ни информационным, ни гибридным угрозам, ни террористическим вызовам.

"Когда речь заходит о миротворческом контингенте, видишь панику в их глазах. Им придется не только заниматься своей безопасностью, но и формировать контингент и направлять его в Украину. А это значит стоять на линии разграничения с войсками России, которые ничего не жалеют. Умирать, защищая Украину, точно мало кто захочет", – подытожил Алексей Буряченко.