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      КОРОНАВИРУС COVID-19 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК ЗАДЕРЖАНИЕ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
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      Справляется ли Украина в борьбе с коронавирусом: ответ Ляшко

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      Виктор Ляшко
      Виктор Ляшко / Пресс-служба Кабмина

      Через неделю после Пасхи и спустя почти два месяца после начала карантина можно сказать, что внедренные ограничительные меры в Украине работают и уже дали эффект. Сейчас в Украине нет значительного всплеска заболеваемости. Однако, в Минздраве прогнозируют, что некоторый всплеск еще может произойти.

      Как пояснил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова", дело в том, что на Пасху в церковь пошли 140 тысяч человек. Пока прошло только 7 дней, а инкубационный период длится до 14 дней.

      Важно! Украина может полностью выйти из карантина быстрее, чем планировали, – Шмыгаль

      Сегодня мы не имеем пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Динамика прироста заболеваемости колеблется в пределах 5 – 10% в день. И это допустимые нормы. Поскольку делали все возможное, чтобы у нас не было прироста в более 30% ежедневно,
      – отметил он.

      Правда, подчеркнул Ляшко, в Украине происходят некоторые локальные вспышки коронавируса, как, к примеру, в Почаеве.

      "Возможно, там происходит более плотное насыщение учреждения здравоохранения. Опять же, мы отслеживаем, почему и что стало причиной этого. И это прежде всего нарушение карантинных мероприятий", – добавил главный санитарный врач.

      В то же время он отметил, то если соблюдать карантинные мероприятия и изоляцию, страна пойдет в том режиме, который и прогнозировали.

      Отметим, ранее правительство обнародовало 5 этапов выхода из карантина. И одним из условий реализации такого плана, является собственно то, что в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране должен не изменяться или колебаться в пределах 5%.

      Обратите внимание! По состоянию на 27 апреля в Украине зафиксировано 9 009 случаев заражения COVID-19. К сожалению, 220 человек скончались. Зато 864 пациента выздоровели.

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Здоровье Здоровье Виктор Ляшко Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости политики
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