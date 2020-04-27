Чи Україна дає собі раду в боротьбі з коронавірусом: відповідь Ляшка

Через тиждень після Великодня та через майже через два місяці після початку карантину можна сказати, що запровадженні обмежувальні заходи в Україні працюють та вже дали ефект. Наразі в Україні немає значного сплеску захворюваності.Однак, у МОЗ прогнозують, що деякий сплеск ще може відбутися.

Як пояснив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у ефірі програми "Свобода слова", річ у тім, що на Великдень до церкви пішли 140 тисяч осіб. Поки минуло лише 7 днів, а інкубаціний період триває до 14 днів.

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Сьогодні ми не маємо пікового навантаження на систему охорони здоров’я. Динаміка приросту захворюваності коливається в межах 5 – 10% щодня. І це є допустимим нормами. Оскільки робили все можливе, що у нас не було приросту в понад 30% щодня,

– зауважив він.

Щоправда, підкреслив Ляшко, в Україні відбуваються деякі локальні спалахи коронавірусу, як, до прикладу, в Почаєві.

"Можливо, там відбувається щільніше насищення закладу охорони здоров’я. А знову ж таки ми відслідковуємо, чому та що стало причиною цього. І це передусім порушення карантинних заходів", – додав головний санітарний лікар.

Водночас він наголосив, ящо дотримуватися карантиних заходів і ізоляції, країна йтиме в тому режимі, який і прогнозували.

Зауважимо, раніше уряд оприлюднив 5 етапів виходу з карантину. І однією з умов реалізації такого плану, власне є те, що протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні має не змінюватися або коливатися в межах 5%.

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