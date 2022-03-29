Настоящие белорусы – те, кто помогают держать небо над Украиной, – командир подразделения ПВО

Командир подразделения противовоздушной обороны рассказал, кого он считает настоящими белорусами. Других жителей страны он рекомендует называть "лукашенковцами".

В своем видеообращении командир подразделения ПВО с позывным "Бегемотом" отметил, что белорусы для него те, кто защищает сейчас Украину. Все остальные, по убеждению военного, – приспешники Лукашенко, передает 24 канал.

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Настоящие белорусы защищают небо над Украиной

Он признался, что в эфире одного из телеканалов увидел, как украинские звезды обращаются к белорусам. Знаменитости просят их не посылать на войну родителей, сыновей, братьев. Но, убежден он, к ним обращаться бесполезно.

Они, по мнению командира, уже сделали выбор. Они позволяют вражеским ракетам вылетать из Беларуси, а российским наемникам – заходить на территорию Украины.

Для меня есть белорусы, кто держит небо под Киевом. Помогают моим собратьям в Мариуполе, Харьковской области, на севере моего государства. Это настоящие белорусы,

– подчеркнул он.

Вместо тех, кто сейчас находится в Беларуси, следует называть "лукашенковцами". По аналогии с приспешниками Кадырова в Чечне.

Смотрите видеообращение командира подразделения ПВО:

Поэтому он обратился к своим собратьям, а также всем гражданам Украины с призывом не называть белорусами тех, кто сейчас в Беларуси. Они – "лукашенковцы", отмечает командир, и им будет стыдно за то, что стояли со стороны, пока ракетами обстреливали детей и мирное население.

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