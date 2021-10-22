Попытка нас запугать жалкая - у Зеленского отреагировали на нападение на Жовкву

Во двор дома, в котором живет заместитель Ермака Игорь Жовква, бросили "коктейль Молотова". На этот инцидент уже отреагировали в Офисе Президента.

Представитель Зеленского Сергей Никифоров отметил, что ни сам Игорь Жовква, ни кто-либо другой не пострадали. Он также отметил, в частности, оперативную и профессиональную работу полиции. Соответствующее видео ОП эксклюзивно предоставил 24 канал.

Обратите внимание Назначено 30 экспертиз: в МВД раскрыли новые подробности расследования покушения на Шефира

Жовква уже пообщался со следователями

Ведь правоохранители уже задержали предполагаемого правонарушителя и проводят с ним следственные действия. Теперь у Зеленского надеются на быстрое установление заказчиков и возможных мотивов этого нападения, а также привлечения всех виновных к ответственности. Ермак добавил, что Жовква уже дал показания следователям. Сейчас он находится на рабочем месте и продолжает исполнять свои должностные обязанности в Офисе Президента.

По словам Жовквы, такая попытка запугать его или ОП является бессмысленной и жалкой, а подобное проявление ненависти недопустимо в цивилизованной стране,

- подчеркнул спикер Зеленского.

Отметим, что Жовква более 15 лет работает на руководящих должностях. Он кандидат политических наук, дипломат, заслуженный работник образования Украины. Должность заместителя руководителя Офиса Президента занимает с июня 2021 года. Он отвечает за направление европейской и евроатлантической интеграции.

В ОП прокомментировали нападение на Жовкву: смотрите видео

"Коктейль Молотова" во дворе Жовквы: что известно

Инцидент произошел в ночь на 22 октября. Отметим, что дом Игоря Жовквы, заместителя Андрея Ермака, расположен в Дарницком районе Киева.

Злоумышленник бросил в его двор бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Им оказался 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Он – уроженец села Косари, что на Черкасщине.

Задержанный утверждает, что это был "заказ". Мол, соответствующее объявление он нашел на одном из сайтов в интернете. Адрес потерпевшего и другие указания он якобы получал через телеграмм.