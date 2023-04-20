Отметим, что информация о возможном применении вражеских летательных аппаратов или воздушного удара ракетами не подтвердилась. Однако яркое свечение от падения неизвестного объекта вызвало у киевлян беспокойство.

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Что говорят в КГВА о вспышке в Киеве

КГВА обнародовала информацию о вероятном падении американского сателлита для того, чтобы успокоить жителей и гостей Киева. К тому же власти добавили отметку "предварительная информация".

Как оказалось, на тот момент данных или предупреждений о возможном вхождении в атмосферу Земли значительного по размерам космического тела ни от одного мирового аэрокосмического агентства или астрономической обсерватории не было.

Однако было предупреждение от NASA о падении на Землю их космического спутника. Сейчас после официального заявления NASA мы можем дать уточненную информацию – это не их спутник,

– отметили в КГВА.

Что именно это было – сейчас выясняют специалисты. Самое главное – это безопасность Киева и спокойствие жителей столицы.

"Это не был ракетный обстрел, наша противовоздушная оборона не применяла имеющееся вооружение", – добавили в ведомстве.

Что известно о яркой вспышке в Киеве 19 апреля