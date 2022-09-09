Спутник Притулы хейтит СЕО компании, которая продавала спутниковые снимки россиянам, — СМИ

Массированная волна критики в адрес "народного спутника" ICEYE, купленного Фондом Сергея Притулы, может быть санкционирована из россии.

По данным издания, один из инициаторов информационной атаки — основатель компании TVIS Олесь Ясинский. В первые дни полномасштабной войны эта компания организовывала сбор средств на закупку спутниковых снимков Maxar и BlackSky. Однако стандартное окно сбора данных со спутников Maxar 30 дней при условии отсутствия туч и задымленности над местностью. В тоже время спутник ICEYE может делать снимки высокой точности при любой погоде в режиме 24/7.

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TVIS — провайдер данных дистанционного зондирования Земли. Юрлицо было основано в 2002 году Валерием Гаркушей, Вадимом Голубовским и Сергеем Головко. По данным Delo.ua, Голубовский и Головко могут быть гражданами рф.

Валерий Гаркуша / Фото Delo.ua

TVIS поставляла спутниковые снимки в россию. Согласно информации на сайте Института геологии Киевского национального университета им Т. Шевченко, компания являлась официальным дилером российских компаний СканЭкс (поставщика спутниковых карт для Яндекс и Росреестра) и Совзонд (поставщик данных ДЗЗ).

Совладельцем СканЭкс был Игорь Ротенберг, сын Аркадия Ротенберга — олигарха из ближайшего окружения президента путина. В 2011-2017 годах СканЭкс поставлял изображения управлению фсб, которое специализируется на исследовании и разработке ПО. В 2016 году был поставщиком ПО для управления внутренних войск мвд россии.

По версии авторов материала, критика Ясинского в адрес "народного спутника" может быть обусловлена как хайпом, так и целенаправленной кампанией по подрыву обороноспособности страны. Оба варианта несут потенциальные угрозы

Сознательно или бессознательно, они (критики — 24 канал) открывают окно возможностей для очередной волны российской пропаганды, что может привести к негативным последствиям для Украины, — говорится в материале.



Олесь Ясинский / Фото Delo.ua

Напомним, после консультации с военным командованием Фонд Сергея Притулы потратил 600 миллионов гривень, которые украинцы собрали на покупку трех "Байрактаров", на покупку полного пакета услуг финского космического спутника ДЗЗ ICEYE. "Байрактары" турецкий производитель передал Украине бесплатно.