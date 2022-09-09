За даними видання, один із ініціаторів інформаційної атаки – засновник компанії TVIS Олесь Ясінський. У перші дні повномасштабної війни ця компанія організовувала збір коштів на закупівлю супутникових знімків Maxar та BlackSky. Однак стандартне вікно збору даних із супутників Maxar 30 днів за умови відсутності хмар та задимленості над місцевістю. Супутник ICEYE може робити знімки високої точності за будь-якої погоди в режимі 24/7.

До теми Мені цих людей шкода, вони не вміють радіти, – Притула про хейтерів супутника

TVIS – провайдер даних дистанційного зондування Землі. Юридична особа була зареєстрована у 2002 році Валерієм Гаркушею, Вадимом Голубовським та Сергієм Головком. За даними Delo.ua, Голубовський та Головко можуть бути громадянами росії.

Валерій Гаркуша / Фото Delo.ua

TVIS постачала супутникові знімки до рф. Згідно з інформацією на сайті Інституту геології Київського національного університету імені Т. Шевченка, компанія була офіційним дилером російських компаній "СканЕкс" (постачальника супутникових карток для Яндекс і Росреєстру) та Совзонд (постачальник даних ДЗЗ).

Співвласником "СканЕкс" був Ігор Ротенберг, син Аркадія Ротенберга – олігарха з найближчого оточення президента Путіна. У 2011 – 2017 роках "СканЕкс" поставляв зображення управлінню фсб, яке спеціалізується на дослідженні та розробці ПЗ. У 2016 році був постачальником програмного забезпечення для управління внутрішніх військ мвс росії.

За версією авторів матеріалу, критика Ясінського на адресу "народного супутника" може бути обумовлена ​​як хайпом, так і цілеспрямованою кампанією з підриву обороноздатності країни. Обидва варіанти несуть потенційні небезпеки.

Свідомо чи несвідомо вони (критики – 24 канал) відкривають вікно можливостей для чергової хвилі російської пропаганди, що може призвести до негативних наслідків для України, – йдеться у матеріалі.



Олесь Ясінський / Фото Delo.ua