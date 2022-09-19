Спутник зафиксировал попытки оккупантов отстроить переправу возле Каховской ГЭС

Оккупанты пытались отстроить переправу возле Каховской ГЭС. Возле моста 18 сентября появилась неизвестная насыпь.

Журналисты обнародовали спутниковые снимки Planet Labs. Они демонстрируют попытки оккупантов отстроить переправу во временно оккупированной Херсонской области, которую повредили ракетными ударами ВСУ.

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Возле моста – свежая насыпь

На свежих спутниковых снимках за 18 сентября видно, что под поврежденной частью моста есть насыпь. Пока не известно, что это за смесь. Также видны затопленные ранее вагоны.



Насыпь возле моста / Фото "Радио Свобода"

Оккупанты затопили вагоны

В отчете Генштаба сообщили, что оккупанты затопили вагоны для восстановления переправы возле Каховской ГЭС.

В районе Каховской ГЭС, для постройки в дальнейшем переправы, они затопили 9 вагонов,

− говорится в сообщении.

Наши Силы обороны вывели из строя все переправы через Днепр на Херсонском направлении, поэтому оккупанты готовят себе пути отступления.

Обратите внимание! 24 августа ВСУ в очередной раз ударили по мосту через Каховскую ГЭС в Херсонской области. На фото моста тогда было видно, что он практически весь в дырах.

Переправа возле дамбы тоже была разрушена.



Раньше насыпи не было / Фото "Радио Свобода"

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