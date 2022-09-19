Журналісти оприлюднили супутникові знімки Planet Labs. Вони демонструють спроби окупантів відбудувати переправу на тимчасово окупованій Херсонщині, яку пошкодили ракетними ударами ЗСУ.
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Біля моста – свіжий насип
На свіжих супутникових знімках за 18 вересня видно, що під пошкодженою частиною моста можна є насип. Поки невідомо, що це за суміш. Також видніються затоплені раніше вагони.
Насип біля мосту / Фото "Радіо Свобода"
Окупанти затопили вагони
У звіті Генштабу повідомили, що окупанти затопили вагони для відбудови переправи біля Каховської ГЕС.
У районі Каховської ГЕС, для побудови в подальшому переправи, вони затопили 9 вагонів,
– мовилось у повідомленні.
Наші Сили оборони вивели з ладу всі переправи через Дніпро на Херсонському напрямку, тому окупанти готують собі шляхи відступу.
Раніше насипу не було / Фото "Радіо Свобода"
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