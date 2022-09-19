Журналісти оприлюднили супутникові знімки Planet Labs. Вони демонструють спроби окупантів відбудувати переправу на тимчасово окупованій Херсонщині, яку пошкодили ракетними ударами ЗСУ.

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Біля моста – свіжий насип

На свіжих супутникових знімках за 18 вересня видно, що під пошкодженою частиною моста можна є насип. Поки невідомо, що це за суміш. Також видніються затоплені раніше вагони.



Насип біля мосту / Фото "Радіо Свобода"

Окупанти затопили вагони

У звіті Генштабу повідомили, що окупанти затопили вагони для відбудови переправи біля Каховської ГЕС.

У районі Каховської ГЕС, для побудови в подальшому переправи, вони затопили 9 вагонів,

​– мовилось у повідомленні.

Наші Сили оборони вивели з ладу всі переправи через Дніпро на Херсонському напрямку, тому окупанти готують собі шляхи відступу.

Зверніть увагу! 24 серпня ЗСУ вкотре вдарили по мосту через Каховську ГЕС у Херсонській області. На фото мосту тоді було видно, що він фактично весь в дірках. Переправа біля дамби теж була зруйнована.



Раніше насипу не було / Фото "Радіо Свобода"

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