"Слепых зон не существует": как Россия и Китай наблюдают за Украиной из космоса

С февраля 2022 года Россия существенно нарастила свое спутниковое присутствие. Сейчас на низкой орбите находится более 250 ее аппаратов, часть из которых используется для разведки и наблюдения.

Об этом информирует портал Texty.

Как Россия следит за Украиной из космоса?

С началом полномасштабной войны в Украине в 2022 году Россия увеличила свое присутствие в космосе, выведя на низкую орбиту еще более 150 своих новых спутников.

Сейчас онлайн-ресурс, который предоставляет данные об орбитах искусственных спутников Земли, CelesTrak сообщает о 253 российских спутниках, которые кружат вокруг Земли на низких орбитах. Предположительно, они используются для разведки или наблюдения.

Исследователи сосредоточились прежде всего на аппаратах низкой околоземной орбиты (LEO), поскольку именно они позволяют получать детальные снимки и быстро передавать данные. В то же время определить точное назначение всех аппаратов непросто, ведь Россия нередко скрывает реальные их функции, выдавая военные спутники за гражданские или научные.

Из-за особенностей движения спутников "слепых зон" почти нет. Пока спутник вращается вокруг Земли, планета также движется, поэтому каждый раз он пролетает над новой территорией – в том числе и над Украиной, вопрос лишь во времени и объеме собранных данных.

Также стоит отметить навигационные спутники системы ГРОНАСС, которые играют важную роль в войне. Аппараты работают на высших орбитах и помогают наводить ракеты и дроны.

Эксперты предполагают, что Россия может иметь спутники с радарами с синтезированной апертурой (SAR) – подобные аппаратам ICEYE. Они способны "видеть" даже сквозь облака и в любую погоду. По оценкам, Москва имеет как минимум один такой спутник, хотя официальных данных об этом нет.

Какие российские спутники сейчас находятся в космосе?

Специалисты различают спутники по функциям, которые они выполняют. 12 российских аппаратов занимаются радиотехнической разведкой, в частности фиксируют и перехватывают различные электромагнитные сигналы – работу радаров, радиосвязи, систем ПВО и других электронных передач противника.

Спутники с функциями оптической разведки – 7. Они делают детальные снимки военных объектов, инфраструктуры и движения техники. Изображения настолько четкие, что могут фиксировать объекты от нескольких десятков сантиметров.

4 спутники используются для испытания новых разработок, однако некоторые из них могут иметь скрытое военное назначение. Еще 165 аппаратов – не классифицированы.

Нередко Россия запускает спутники под видом "гражданских" или "научных", хотя на самом деле они могут выполнять военные функции.

Кто помогает России?

Стоит заметить, что Россия действует на орбите не самостоятельно – Москва может использовать данные спутников своего стратегического партнера, Китая. Если Россия имеет на низкой орбите около 253 аппаратов, то Китай – более тысячи. Среди них спутники оптической и радиоэлектронной разведки.

Такое количество аппаратов формирует мощную сеть наблюдения, которая фактически покрывает всю планету. Обмен данными Пекина и Москвы значительно повышает возможности России в разведке.

Территория Украины постоянно находится в поле зрения этих аппаратов.

Специалисты утверждают, что в случае недостатка собственных ресурсов, Россия может дополнительно покупать спутниковые снимки у западных коммерческих компаний.

Как это комментируют в Украине?

Несмотря на угрожающий вид ситуации, эксперты СНБО уверяют, что вполне возможно эффективно противодействовать вражеской спутниковой разведке. Один из самых действенных способов – это создание ложных целей, ведь с большой высоты спутники часто не могут отличить макет от реальной техники. Это заставит враг атаковать и тратить свой ресурс зря.

Кроме того, специалисты добавили, что данные спутников используют для выявления крупных объектов, вроде скоплений техники, логистических маршрутов или инфраструктуры, тогда как для оперативных атака применяются беспилотники.

Также важно, что движение спутников можно предсказать. Зная их траекторию, технику можно спрятать или переместить в другое место.

Дополнительно усложняет работу аппаратов России облачная погода, хотя некоторым современным радарам и облака не помеха.

