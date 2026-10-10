"Заставляют расходовать топливо": Россия может представлять угрозу для спутников Starlink на орбите, – Reuters

Российские военные спутники провели маневры вблизи западного разведывательного аппарата и создают угрозу стабильной работе сети Starlink. Такие действия позволяют истощать ресурсы коммерческих космических аппаратов без прямого вооруженного нападения.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление командующего Космическими силами Германии Михаэля Траута.

Как российские спутники могут представлять угрозу для западных аппаратов?

В мае Космические силы США зафиксировали маневры четырех российских военных аппаратов "Космос-2610" – "Космос-2613". Эти спутники совершали опасное сближение с аппаратом финской компании ICEYE, который передает разведывательные снимки с поля боя для Украины.

Финская сторона подтвердила факт слежения за своим спутником со стороны российского космического аппарата. Впрочем, главной целью таких действий немецкие военные считают отработку методов противодействия большим спутниковым группировкам, в частности сети Starlink.

Немецкий командующий Михаэль Траут отметил, что прямое нападение на Starlink означало бы открытую эскалацию, поэтому Москва отдает предпочтение скрытому давлению. Нарушить функционирование коммерческой сети можно даже без физического уничтожения ее объектов.

Военный пояснил, что российские спутники могут намеренно приближаться к аппаратам Starlink и вынуждать их выполнять маневры уклонения. Постоянное изменение траектории требует значительных затрат топлива, что существенно сокращает срок эксплуатации спутников и ухудшает качество связи для пользователей.

Как ранее сообщалось на нашем сайте, Россия параллельно испытывает собственный аналог спутниковой связи в рамках проекта "Бюро 1440" и вывела на орбиту первые аппараты "Рассвет".

Однако " российский аналог Starlink " столкнулся с неудачами. Все 16 аппаратов, запущенных в июле 2026 года, не достигли нужной орбиты. Развертывание сети также затрудняют дефицит ракет-носителей и украинские удары по российской космической инфраструктуре. Для стабильной круглосуточной связи над Украиной России необходимо вывести на орбиту не менее 200–300 спутников.