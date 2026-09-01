В каком состоянии находятся спутники сейчас

Все 16 аппаратов, которые россияне запустили 19 июля 2026 года, так и не достигли нужной высоты. Вместо этого спутники застряли на высоте 300–400 километров, а некоторые из них уже начали неуклонно снижаться и готовиться к сгоранию в атмосфере Земли, пишет Институт изучения войны.

Независимые эксперты с помощью спутникового трекера N2YO выяснили, что ни один аппарат из второй партии не достиг целевой рабочей высоты в 870 километров. Из-за высокого атмосферного сопротивления на низких высотах эти устройства будут потреблять значительно больше топлива, поэтому их срок службы существенно сократится.

Предыдущий запуск также не продемонстрировал идеальных результатов: из первых 16 спутников лишь 12 смогли выйти на орбиту. Они обеспечивают российским террористам лишь короткие сеансы связи общей продолжительностью до полутора часов в сутки над территорией Украины.

Дефицит ракет и украинские удары

Российская компания "Бюро 1440" планирует вывести на орбиту сотни спутников, но сейчас ее планы выглядят нереалистичными. Во-первых, показатель успешности запусков составляет всего 37,5 процента. Во-вторых, Россия полностью зависит от дорогих и дефицитных ракет-носителей "Союз-2.1б", которых с 2022 года запустили всего от 6 до 8 штук для всех космических нужд. При такой частоте Москва сможет отправить в космос не более 128 аппаратов за четыре года.

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Ситуацию для Кремля усугубляют активные действия Вооруженных сил Украины. В ночь на 15 августа украинские силы нанесли удар по ракетно-космическому центру "Прогресс" в Самаре, где россияне производят ракеты "Союз". Кроме того, украинские дроны провели атаку на космодром "Плесецк". Эти удары создают серьезные проблемы для производственных мощностей и дефицитной инфраструктуры противника.

Между тем России потребуется успешно запустить как минимум от 200 до 300 спутников, чтобы обеспечить стабильную круглосуточную связь над Украиной, отмечал ранее советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Несмотря на попытки противника в спешке компенсировать потерю доступа к сети Starlink после ее отключения 1 февраля, российская космическая программа продолжает терпеть регулярные неудачи. Замедление темпов развертывания этой сети снижает риски использования врагом спутниковой связи для корректировки ударов беспилотниками по украинским городам.