"Армия России" в Мариуполе видна со спутника: серия снимков оккупированного города

Масштабы разрушения в Мариуполе сложно понять – новые спутниковые снимки показали могилы городского кладбища, здание драматического театра, а также российский военный комплекс с надписью "Армия России - жителям Мариуполя".

Снимки, датированные 30 ноября, обнародовала компания Maxar Technologies. оккупанты продолжают "хозяйничать" во временно оккупированном городе: сносят обстрелянные ими дома и строят новые.

За время оккупации значительно возросло количество могил на главном кладбище Мариуполя

Во всем городе Мариуполь сносят десятки многоэтажных домов, которые были разрушены или сильно повреждены в марте,

– говорится в сообщении.

Мариупольский городской совет постоянно сообщает о новых разрушениях и сносах домов в захваченном россиянами городе. Оккупанты планировали снести в Мариуполе более 900 многоэтажных домов - это более 50 тысяч квартир.

Мариупольский драмтеатр

Спутник Maxar Technologies зафиксировал мариупольский драматический театр, который русские вооруженные силы разбомбили 16 ноября. Вокруг здания – большой защитный экран.

оккупанты снова начали разбирать завалы драматического театра. По данным советника мэра города Петра Андрющенко, оттуда пытаются убрать остатки тел погибших во время бомбардировки в марте. оккупанты цинично планируют сделать здание театра "символом восстановления" Мариуполя.

Погребение в Мариуполе

Также обнародованы кадры кладбища в Старом Крыму: там произошло значительное расширение – могил стало больше. Компания сравнивает спутниковые снимки от 29 марта этого года (слева) с кадром от 30 ноября (справа).

В Мариуполе выросло количество захоронений / Фото Maxar

Новый военный комплекс в Мариуполе

В начале ноября спутниковые снимки показали три места массовых захоронений вблизи Мариуполя: в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном обнаружили 1500 свежих могил. Количество захоронений стремительно увеличивалось с весны.

Этот военный комплекс россияне построили в Мариуполе недавно, пишет Maxar. Спутниковая съемка позволяет увидеть лозунг на крыше этого здания: "Армия России - жителям Мариуполя".

Как живет оккупированный Мариуполь