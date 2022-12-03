"Армия России" в Мариуполе видна со спутника: серия снимков оккупированного города
Масштабы разрушения в Мариуполе сложно понять – новые спутниковые снимки показали могилы городского кладбища, здание драматического театра, а также российский военный комплекс с надписью "Армия России - жителям Мариуполя".
Снимки, датированные 30 ноября, обнародовала компания Maxar Technologies. оккупанты продолжают "хозяйничать" во временно оккупированном городе: сносят обстрелянные ими дома и строят новые.
За время оккупации значительно возросло количество могил на главном кладбище Мариуполя
Во всем городе Мариуполь сносят десятки многоэтажных домов, которые были разрушены или сильно повреждены в марте,
– говорится в сообщении.
Мариупольский городской совет постоянно сообщает о новых разрушениях и сносах домов в захваченном россиянами городе. Оккупанты планировали снести в Мариуполе более 900 многоэтажных домов - это более 50 тысяч квартир.
Мариупольский драмтеатр
Спутник Maxar Technologies зафиксировал мариупольский драматический театр, который русские вооруженные силы разбомбили 16 ноября. Вокруг здания – большой защитный экран.
оккупанты снова начали разбирать завалы драматического театра. По данным советника мэра города Петра Андрющенко, оттуда пытаются убрать остатки тел погибших во время бомбардировки в марте. оккупанты цинично планируют сделать здание театра "символом восстановления" Мариуполя.
Погребение в Мариуполе
Также обнародованы кадры кладбища в Старом Крыму: там произошло значительное расширение – могил стало больше. Компания сравнивает спутниковые снимки от 29 марта этого года (слева) с кадром от 30 ноября (справа).
В Мариуполе выросло количество захоронений / Фото Maxar
Новый военный комплекс в Мариуполе
Этот военный комплекс россияне построили в Мариуполе недавно, пишет Maxar. Спутниковая съемка позволяет увидеть лозунг на крыше этого здания: "Армия России - жителям Мариуполя".
Как живет оккупированный Мариуполь
- Россияне объявили о плане снести в городе 147 домов еще в этом году, пострадавших в результате обстрелов и боевых действий, а всего хотят демонтировать около тысячи зданий.
- Между тем оккупанты продолжают строить новые дома, но делают это гораздо медленнее, чем сносят.
- Под завалами сносящихся домов захватчики нередко находят трупы погибших. Их везут на кладбище и закапывают в братские могилы, даже не пытаясь установить личности.