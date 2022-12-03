Знимки датовані 30 листопада оприлюднила компанія Maxar Technologies. Окупанти продовжують "господарювати" у тимчасово окупованому місті: зносять обстріляні ними будинки та зводять нові.
Увага За час окупації значно зросла кількість могил на головному цвинтарі Маріуполя
У всьому місті Маріуполь зносять десятки багатоповерхових будинків, які були зруйновані або сильно пошкоджені в березні,
– йдеться у повідомленні.
Маріупольська міська рада постійно повідомляє про нові руйнування та знесення будинків у захопленому росіянами місті. Окупанти планували знести у Маріуполі понад 900 багатоповерхових будинків — це понад 50 тисяч квартир.
Маріупольський драмтеатр
Супутник Maxar Technologies зафіксував маріупольський драматичний театр, який російські збройні сили розбомбили 16 листопада. Навколо будівлі — великий захисний екран.
Окупанти знову почали розбирати завали драматичного театру. За даними радника мера міста Петра Андрющенка, звідти намагаються прибрати залишки тіл загиблих під час бомбардування у березні. Окупанти цинічно планують зробити будівлю театру "символом відбудови" Маріуполя.
Поховання у Маріуполі
Також оприлюднені кадри кладовища у Старому Криму: там відбулося значне розширення – могил стало більше. Компанія порівнює супутникові знімки від 29 березня цього року (ліворуч) із кадром від 30 листопада (праворуч).
У Маріуполі зросла кількість поховань / Фото Maxar
Новий військовий комплекс у Маріуполі
Цей військовий комплекс росіяни звели у Маріуполі нещодавно, пише Maxar. Супутникова зйомка дозволяє побачити гасло на даху цієї будівлі: "Армія Росії — жителям Маріуполя".
Як живе окупований Маріуполь
- Росіяни оголосили про план знести у місті 147 будинків ще цього року, які постраждали унаслідок обстрілів і бойових дій, а загалом хочуть демонтувати близько тисячі будівель.
- Тим часом окупанти продовжують будувати нові будинки, але роблять це значно повільніше, ніж зносять.
- Під завалами будинків, які зносять, загарбники нерідко знаходять трупи загиблих. Їх везуть на кладовище та закопують у братських могил, навіть не намагаючись встановити особи.