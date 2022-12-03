Знимки датовані 30 листопада оприлюднила компанія Maxar Technologies. Окупанти продовжують "господарювати" у тимчасово окупованому місті: зносять обстріляні ними будинки та зводять нові.

Увага За час окупації значно зросла кількість могил на головному цвинтарі Маріуполя

У всьому місті Маріуполь зносять десятки багатоповерхових будинків, які були зруйновані або сильно пошкоджені в березні,

– йдеться у повідомленні.

Маріупольська міська рада постійно повідомляє про нові руйнування та знесення будинків у захопленому росіянами місті. Окупанти планували знести у Маріуполі понад 900 багатоповерхових будинків — це понад 50 тисяч квартир.

Маріупольський драмтеатр

Супутник Maxar Technologies зафіксував маріупольський драматичний театр, який російські збройні сили розбомбили 16 листопада. Навколо будівлі — великий захисний екран.

Satellite imagery from November 30, 2022 of the #Mariupol theater, site of the March 16, 2022 Russian airstrikes, shows a large protective screen in place around the building. #Ukraine pic.twitter.com/O9bpxUE8IY — Maxar Technologies (@Maxar) December 2, 2022

Окупанти знову почали розбирати завали драматичного театру. За даними радника мера міста Петра Андрющенка, звідти намагаються прибрати залишки тіл загиблих під час бомбардування у березні. Окупанти цинічно планують зробити будівлю театру "символом відбудови" Маріуполя.

Поховання у Маріуполі

Також оприлюднені кадри кладовища у Старому Криму: там відбулося значне розширення – могил стало більше. Компанія порівнює супутникові знімки від 29 березня цього року (ліворуч) із кадром від 30 листопада (праворуч).

У Маріуполі зросла кількість поховань / Фото Maxar

Важливо! На початку листопада супутникові знімки показали три місця масових поховань поблизу Маріуполя: в Старому Криму, Мангуші та Виноградному – виявили 1500 свіжих могил. Кількість поховань стрімко збільшувалася з весни.

Новий військовий комплекс у Маріуполі

Цей військовий комплекс росіяни звели у Маріуполі нещодавно, пише Maxar. Супутникова зйомка дозволяє побачити гасло на даху цієї будівлі: "Армія Росії — жителям Маріуполя".

In #Mariupol, a Russian military compound has been recently built in the north-center of the city. Notice the Russian Army slogan on the top of the roof. Satellite image from November 30, 2022. #Ukraine pic.twitter.com/GX2AwllUQM — Maxar Technologies (@Maxar) December 2, 2022

Як живе окупований Маріуполь