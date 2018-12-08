Спутниковые снимки зафиксировали сотни российских танков возле границы с Украиной: фото

Спутниковые снимки из Google Earth, полученные в ноябре, зафиксировали сотни российских главных боевых танков на новой военной базе в окрестностях Каменск-Шахтинского.

Об этом сообщает Defence Blog.

Крупная военная база расположена всего в 18 километрах от границы с оккупированными пророссийскими боевиками территориями на востоке Украины. Изображения показывают сотни главных боевых танков, таких как Т-64, а также Т-62М. А чуть выше расположены несколько тысяч военных грузовиков, артиллерийских систем и танкеров.

Читайте также: Путин держит в секрете: появилось видео нового мощного оружия российской армии

Спутниковый снимок расположения танков РФ возле границы с Украиной / / Фото: Defence Blog



Российская военная техника возле границы с оккупированным Донбассом//Фото: Defence Blog

Зафиксированные в ноябре российские танки возле украинской границы//Фото: Defence Blog

Напомним, 3 декабря представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Украине грозит полномасштабная война с Россией, которая начала серьезно наращивать свои силы в оккупированном Крыму и у границ. Так, РФ в несколько раз увеличила присутствие своих военных и вооруженной техники на территории полуострова, по сравнению с 2014 годом.

До этого советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что на восточных границах с Украиной Россия сосредоточила более 80 тысяч военнослужащих из элитных подразделений своей регулярной армии.