17:01
8 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новая легенда от российских СМИ. Патриотизм в стакане
      Вєсті Кремля
      22:20, 7 декабря
      Вести.UA. Шаловливые ручки депутатов. Самка Богомолец
      Вєсті.UA
      21:47, 7 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Спутниковые снимки зафиксировали сотни российских танков возле границы с Украиной: фото

      428 Читати новину українською
      Спутниковые снимки зафиксировали сотни российских танков возле границы с Украиной
      Спутниковые снимки зафиксировали сотни российских танков возле границы с Украиной / Defence-blog.com

      Спутниковые снимки из Google Earth, полученные в ноябре, зафиксировали сотни российских главных боевых танков на новой военной базе в окрестностях Каменск-Шахтинского.

      Об этом сообщает Defence Blog.

      Крупная военная база расположена всего в 18 километрах от границы с оккупированными пророссийскими боевиками территориями на востоке Украины. Изображения показывают сотни главных боевых танков, таких как Т-64, а также Т-62М. А чуть выше расположены несколько тысяч военных грузовиков, артиллерийских систем и танкеров.

      Читайте также: Путин держит в секрете: появилось видео нового мощного оружия российской армии

      Росія Україна танки війна Донбас

      Спутниковый снимок расположения танков РФ возле границы с Украиной / / Фото: Defence Blog

      Росія танки кордон Україна військова техніка Донбас
      Российская военная техника возле границы с оккупированным Донбассом//Фото: Defence Blog

      Росія танки Україна Донбас військова техніка супутник знімки

      Зафиксированные в ноябре российские танки возле украинской границы//Фото: Defence Blog

      Напомним, 3 декабря представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Украине грозит полномасштабная война с Россией, которая начала серьезно наращивать свои силы в оккупированном Крыму и у границ. Так,  РФ в несколько раз увеличила присутствие своих военных и вооруженной техники на территории полуострова, по сравнению с 2014 годом.

      До этого советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что на восточных границах с Украиной Россия сосредоточила более 80 тысяч военнослужащих из элитных подразделений своей регулярной армии.

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Оружие
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кримінальний Херсон: як бандити та сепаратисти шокували народних депутатів
      сегодня , 17:00 Кримінальний Херсон: як бандити та сепаратисти шокували народних депутатів
      Дмитро Гнап 1
      Скільки грошей українці "подарували" Порошенку на розкішні авто
      сегодня , 17:00 Скільки грошей українці "подарували" Порошенку на розкішні авто
      Дмитро Гнап 1
      Туристична страховка: поради та лайфхаки оформлення
      сегодня , 16:03 Туристична страховка: поради та лайфхаки оформлення
      Блог Медіа 93
      До яких абсурдних кроків вдався одіозний соратник Порошенка, щоб не загриміти за ґрати
      сегодня , 16:00 До яких абсурдних кроків вдався одіозний соратник Порошенка, щоб не загриміти за ґрати
      Сергій Лещенко 154
      Новая пенсия украинцев: зачем, как и когда начнем накапливать
      сегодня , 13:17 Новая пенсия украинцев: зачем, как и когда начнем накапливать
      Яніна Ткачук 10711
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук