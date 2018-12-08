Супутникові знімки зафіксували сотні російських танків біля кордону з Україною: фото

Супутникові знімки з Google Earth, отримані в листопаді, зафіксували сотні російських головних бойових танків на новій військовій базі на околицях Каменськ-Шахтинського.

Про це повідомляє Defence Blog.

Велика військова база розташована лише за 18 кілометрів від кордону з окупованими проросійськими бойовиками територіями на сході України. Зображення показують сотні головних бойових танків, таких як Т-64, а також Т-62М. А трохи вище розташовані кілька тисяч військових вантажівок, артилерійських систем і танкерів.

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Супутниковий знімок розташування танків РФ біля кордону з Україною//Фото: Defence Blog



Російська військова техніка біля кордону з окупованим Донбасом//Фото: Defence Blog



Зафіксовані у листопаді російські танки біля українського кордону//Фото: Defence Blog

Нагадаємо, 3 грудня представниця президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що Україні загрожує повномасштабна війна з Росією, яка почала серйозно нарощувати свої сили в окупованому Криму та біля кордонів. Так, РФ у кілька разів збільшила присутність своїх військових та збройної техніки на території півострова, порівняно з 2014 роком.



До цього радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив, що на східних кордонах з Україною Росія сконцентрувала понад 80 тисяч військовослужбовців з елітних підрозділів своєї регулярної.