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      Супутникові знімки зафіксували сотні російських танків біля кордону з Україною: фото

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      Супутникові знімки зафіксували сотні російських танків біля кордону з Україною
      Супутникові знімки зафіксували сотні російських танків біля кордону з Україною / Defence-blog.com

      Супутникові знімки з Google Earth, отримані в листопаді, зафіксували сотні російських головних бойових танків на новій військовій базі на околицях Каменськ-Шахтинського.

      Про це повідомляє Defence Blog.

      Велика військова база розташована лише за 18 кілометрів від кордону з окупованими проросійськими бойовиками територіями на сході України. Зображення показують сотні головних бойових танків, таких як Т-64, а також Т-62М. А трохи вище розташовані кілька тисяч військових вантажівок, артилерійських систем і танкерів.

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      Росія Україна танки війна Донбас
      Супутниковий знімок розташування танків РФ біля кордону з Україною//Фото: Defence Blog

      Росія танки кордон Україна військова техніка Донбас
      Російська військова техніка біля кордону з окупованим Донбасом//Фото: Defence Blog

      Росія танки Україна Донбас військова техніка супутник знімки
      Зафіксовані у листопаді російські танки біля українського кордону//Фото: Defence Blog

      Нагадаємо, 3 грудня представниця президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що Україні загрожує повномасштабна війна з Росією, яка почала серйозно нарощувати свої сили в окупованому Криму та біля кордонів. Так, РФ у кілька разів збільшила присутність своїх військових та збройної техніки на території півострова, порівняно з 2014 роком.

      До цього радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив, що на східних кордонах з Україною Росія сконцентрувала понад 80 тисяч військовослужбовців з елітних підрозділів своєї регулярної.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Зброя
      Джерело: 24 Канал
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