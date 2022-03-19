Сработали 8 из 10 гумкоридоров: Верещук рассказала, как прошла эвакуация

За сутки 19 марта сработали 8 гуманитарных коридоров из 10. Всего было эвакуировано 6 623 человека.

Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

К теме За день гумкоридорами удалось вывезти более 6 600 человек

Донецкая область

Из Мариуполя в город Запорожье – выехали 4 128 человек, из которых 1 172 ребенка.

Из Мангуша в Бердянск микроавтобусами перевезли около 500 мариупольцев, которые завтра утром смогут выехать на автобусах в Запорожье.

Автобусы из Запорожья для эвакуации мариупольцев сейчас прибывают в Бердянск. Завтра на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске автобусы будут с 9:00. Отправление в Запорожье в 11.00

Также работают над организацией транспорта по вывозу мариупольцев из Портового, Мелекино и Никольского.

Киевская область

Из села Бервица в Бровары – вывезено 500 человек.

Из Бучи в поселок Белогородка – эвакуировали 320 человек.

Из поселка Богдановка в Бровары – 1000 человек.

Не состоялась эвакуация из Бородянки в Белую Церковь. Маршрут сорвался из-за обстрелов россиян. Автобусы остаются там и смогут начать эвакуацию людей из Бородянки завтра утром.

Луганская область

Из Лисичанска в Бахмут – уехали 160 человек.

Из Северодонецка в Бахмут – 160 человек,

Из Рубежного в Бахмут – 45 человек,

Из Попасной в Бахмут – 310 человек.

В эти города также были доставлены гуманитарные грузы – продукты и медикаменты.

Херсонская область

Оккупанты остановили 14 фур с гуманитарной помощью для городов Херсонской области. Помощь не дали доставить.

Какие коридоры планируют завтра

Сегодня планируют маршруты эвакуации для населенных пунктов Киевской области. Также продолжить эвакуацию мариупольцев в Запорожье и доставку гуманитарных грузов в Харьковской области.

Важно – Беженцы из Мариуполя рассказывают, как выходили из блокады: