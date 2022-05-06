Сработали силы ПВО, – пресс-секретарь ОВА о нынешних взрывах в Одессе

Пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал детали о сегодняшнем ракетном обстреле со стороны россиян. Отдельную роль он отвел Силам Противовоздушной обороны.

Братчук заявил, что если бы не работа ПВО, то последствия ракетных обстрелов со стороны россиян могли бы быть в разы хуже. Речь идет о событиях пятницы, 6 мая.

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Братчук о работе ПВО

Пресс-секретарь Одесской ОВА добавил, что россияне не только обстреливают территорию Украины ракетами, но и начинают активнее проводить воздушную разведку. По его словам, враг становится безумным и переживает стадию агонии. Сергей Братчук сказал, что разворачивается именно такой сценарий, ведь российские оккупанты понимают, что проигрывают в войне в Украине.

И самое главное проигрывает. Потому что все мы вместе говорим: "Украина – превыше всего", а врагу – традиционно – "Добро пожаловать в ад". И помним, что наша черноморская улыбка должна окутывать не только Одессу и Одесскую область, но и все наше государство,

– заявил Братчук.

Пресс-секретарь Одесской ОВА также поблагодарил всех, кто сейчас работает на оборону и защищает Украину на поле боя.

Марченко о ситуации в Одесской области

Сегодня одесские СМИ сообщили, что в городе слышали взрывы . Журналисты добавили, что работала система противовоздушной обороны и призвали горожан оставаться в укрытиях.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко в телеграме сообщил, что почти вечером, 6 мая, враг нанес два ракетных удара по Одесскому району. К счастью, никто не пострадал.

Он также призвал украинцев доверять только проверенным источникам информации и сообщил, что комендантский час на всей территории Одесской области продлится с 22:00 8 мая до 5 утра 10 мая. Марченко обратился к жителям региона с пониманием отнестись к этому нововведению.

Добавим, что в Минобороны предупреждают о возможных провокациях или даже обострении ситуации на фронте 9 мая, ведь для Кремля – это сверхважная дата. В оборонном ведомстве призывают всех жителей Украины соблюдать осторожность и не игнорировать воздушные тревоги.

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