Сравнил с женщинами легкого поведения: экс-министр Ливана оскорбил украинок

Бывший министр экологии Ливана Виам Ваххаб сравнил украинок и россиянок с женщинами легкого поведения. Из-за этого он подвергся сокрушительной критике со стороны своих сограждан. Украина тоже требует извинений.

Ваххаб, возглавляющий партию "Аль Таухид Аль Араби", выступил в прямом эфире в утреннем шоу. Там из его уст прозвучали странные заявления в сторону украинских женщин.

Кстати Ливанские журналисты в прямом эфире оскорбили украинских женщин: разгорелся скандал

Что наговорил Ваххаб

Он рассказывал, что когда-то спросил президента Мишеля Ауна о природе Ливана как страны.

Я сказал ему, если мы являемся страной проституции, позвольте нам ввести 10 тысяч российских или украинских женщин,

– заявил Ваххаб.

По его словам Аун "рассмеялся". После таких оскорблений на Ваххаба посыпалась волна критики в соцсетях.

В партии Ваххаба оправдывается, что он имел в виду лишь красоту женщин В партии "Аль Таухид Аль Араби" отметили, что его лидера неправильно поняли. Мол, политик имел в виду красоту женщин из Украины и России, а не что-то другое. Заметили, что украинок и россиянок назвали первоклассными женщинами, ведь они занимали высшие должности в госучреждениях, армии и обществе. "Мы ценим борьбу российских женщин в течение всей истории перед лицом нацистской оккупации, что привело к войнам, которые Россия вела в Сирии и в мировом масштабе", – утверждают в партии. Украина требует извинений Посольство Украины в Ливане осудило высказывания Ваххаба и унижение им достоинства украинок. Дипломаты обратились к экс-министру с требованием публичного извинения.