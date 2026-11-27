Российская армия несет значительные потери на фронте, однако Кремль продолжает бросать новые силы на войну против Украины. В то же время все заметнее становятся признаки внутреннего истощения России: от массовых облав на молодежь в Москве до ухудшения экономической ситуации и роста недовольства населения. На этом фоне возникает вопрос, насколько прочной на самом деле остается система, которую Владимир Путин выстраивал более 25 лет.

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Не менее противоречивой остается и российская оппозиция, часть которой до сих пор избегает четкой позиции по поводу войны и будущего России. В то же время Легион "Свобода России" пытается объединить военное сопротивление с политической борьбой против Кремля. Об этом и об уникальной подземной операции на Купянском направлении рассказал в эксклюзивном интервью для 24 Канала заместитель командира Легиона "Свобода России" Максимилиан "Цезарь" Андроников.

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Также он объяснил, почему считает переговоры с Москвой лишь способом выиграть время, которое может запустить необратимые процессы распада путинской системы, и почему даже ближайшее окружение российского диктатора может стать угрозой его власти.

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Как прошла подземная операция на Купянщине?

Начнем с боевых действий. Украинские военные провели уникальную подземную операцию "Велес" возле Купянска, там работали штурмовые группы Легиона. Можете ли рассказать об успехах этой операции?

Легион полтора года работал на Запорожском направлении. Сейчас мы уже несколько месяцев работаем в другом направлении, но мы взяли на себя, как говорили в советские времена, дополнительную нагрузку.

И вместе с 2-м корпусом и "Хартией" мы провели подземную операцию на Купянском направлении. Тенденцию к подземной войне, как вы знаете, задал враг. Сначала они начали проникать через старую советскую систему газопроводов, построенную еще в советские времена для перекачки газа в Европу.

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То есть Уренгой-Помары-Ужгород, вся эта сеть, которая проходит через украинскую территорию вплоть до Западной Европы. И враг, имея информацию, имея всю техническую документацию, знает, где что проходит, какая пропускная способность.

Поскольку на фронте у них дела обстоят не очень хорошо, особенно в этом году, он решил использовать подземные коммуникации для проникновения в тылы Сил обороны Украины для атак. Соответственно, было принято решение вступить с ним в бой там, где он предложил. Добраться до цели и предотвратить его проникновение на многие километры вглубь Сил обороны Украины.

Операция была сложной, в ней участвовало достаточно большое количество сил и средств под общим командованием 2-го корпуса "Хартии". Также участвовал полк "РУК", бригада беспилотных систем "Ахиллес", другие подразделения, активно привлекались колумбийские добровольцы. Среди иностранных сил также участвовал Легион "Свобода России". Там участвовали две роты нашей пехоты при поддержке беспилотных систем.

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Операция была, конечно, сложной, потому что в подземном бою арифметика, откровенно говоря, уже не имеет значения. Имеют значение организация, боевой дух и логистика.

Ситуация под землей, мягко говоря, достаточно сложна. Темно, холодно, а там собралась вода. Очень тяжело дышать. Враг, понимая, что его выбьют оттуда, все там захламил. С помощью роботизированных систем все это потихоньку разбиралось.

Общие потери врага составляют более 100 человек, в том числе около 30 пленных. С нашей стороны, со стороны Сил обороны Украины, потерь практически не было. Потому для нас это очень хороший опыт.

Почему опыт? Потому что война постоянно меняется. Три года тому назад никто не думал, что война будет вестись под землей. Три года назад никто не думал, что будет столько беспилотных систем, как на небе, так и на земле. Все меняется.

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Одна из новейших военных разработок Легиона состоит в том, что мы начали бороться с "Шахедами". Поэтому это направление также важно. Это очень актуально. Сейчас, когда враг усугубляет воздушный терроризм как в глубине Украины, так и вдоль линии фронта, это направление становится все более актуальным. И Легион тоже принимает в этом участие.

Полная версия интервью: смотрите видео

Какую сторону занимает реальная российская оппозиция и как можно присоединиться

Тем временем представители Легиона на оппозиционном Форуме свободной России отстаивали позицию Легиона и поднимали вопрос поддержки российского сопротивления. Расскажите поподробнее об этой деятельности. Бытует мнение, что политическая оппозиция Кремлю довольно слаба. Как можно объединить политический и военный аспект оппозиции?

Мы уже хорошо знаем, что часть российской оппозиции является креатурой ФСБ. Чтобы канализировать протест, имитировать его. Есть также оппозиция, которая, хоть и не контролируется Кремлем, действует исключительно в собственных интересах.

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Плюс она выращивает свою паству, которая не соглашается ни на какие активные действия. Она имитирует протест и делает себе галочку, что мы якобы здесь боремся. А еще есть эти "хорошие россияне". Они хотят однажды войти в Кремль. Это их главная цель.

И чтобы войти в Кремль, они заигрывают, в том числе с плебсом в России, с российским электоратом, потому что они говорят: "Мы воюем, мы стреляем в ту сторону, а значит, мы убиваем плохих россиян. И поэтому никто в России нас не поддержит". Это ошибочное мнение. Нас поддерживают все здравомыслящие люди в России, и их количество постоянно растет.

Есть три основных группы, если не считать блогеров. Три большие политические группы: Навальная, ее ФБК, Михаил Борисович Ходорковский и Форум свободной России, изначально создававшийся много лет назад как площадка для обмена мнениями.

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И именно Форум свободной России продемонстрировал наиболее адекватный взгляд на сложившуюся ситуацию. Это не просто какая-то розовая антивоенная позиция "с единорогами". Нет, Форум свободной России очень ясно декларирует нам понятную позицию партии – победа Украины. Прекрасно понимая, что именно военная борьба разрушает путинский режим, именно вооруженное противостояние приведет к его падению.

И, конечно, еще в 2023 году мы начали контактировать с Форумом свободной России. Иван Тютрин посетил нас на передовой Легиона. После этого, конечно, на него сразу же повесили ярлык террориста.

Опять же показателем эффективности Форума является недавняя новость о том, что Гарри Каспаров и Иван Тютрин стали мишенями для убийства. Это тоже ориентир. Дальше. Неделю тому назад у меня был эфир с Иваном Тютриным, где мы, так сказать, сверили часы.

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Но пробным камнем, первым шагом стала наша замечательная "Звезда", руководительница группы медицинской эвакуации легиона "Свобода России". Она приехала на форум. Она там выступила. И как всегда, очень эмоционально, словами, которые действительно касались сердца, она донесла нашу позицию.

Она донесла мнение, что здесь не может быть золотой середины, что есть пропутинская позиция и проукраинская позиция. Здесь нет крайностей, нет серых зон. И самое интересное, что так называемая проукраинская позиция – это действительно позиция наиболее благоразумных патриотов России, которые понимают, что Путин не только уничтожает Украину, он начал убивать Россию гораздо раньше.

И наша "Звезда" выступила там с великолепной речью. Она выразила солидарность с идеями форума. Участники форума очень поддержали ее. Там были такие люди, как, например, Андрей Волна. Замечательный человек, врач, очень помогающий Украине.

После этого у нас был эфир с Тютриным, и оказалось, что наши позиции очень близки. Мы стоим на одной платформе. Это очень важно как для легиона, так и для форума.

Почему? Потому что мы объединяем наши усилия. Мы объединяем нашу аудиторию. Мы объединяем нашу информационную, медийную и идеологическую мощь. И тогда многочисленная оппозиция, разбросанная по всей Европе, начинает понимать, что это и есть точка сборки.

Это тот магнит, к которому мы должны тяготеть. И это действительно очень важный момент. Это хороший фундамент для будущего. Когда военное крыло и политическое представительство согласованы. И это открывает большие перспективы уничтожения путинского режима.

Хочу сразу сказать, я всегда повторяю, что Легион, как Святая Троица, един в трех лицах. У нас есть боевое подразделение. У нас есть движение "Свобода России", которое очень активно действует в Европе. И благодаря нашему движению многие европейцы и наши соотечественники-эмигранты узнают о Легионе.

У нас пять представительств в разных странах: Испании, Великобритании, США, Франции и Финляндии. То есть официальное представительство движения "Свобода России", где заинтересованные граждане могут участвовать в нашей борьбе, доносить наши мысли и идеи, заниматься пропагандой, распространять информацию о Легионе и собирать средства, например, на те же автомобили и гуманитарную и медицинскую помощь для Легиона.

То есть, это еще одно крыло. Потому что не все напрямую поддерживают войну. Не все могут. У некоторых есть четкая цель: я готов работать в гуманитарных проектах, но не готов в военных.

Да, есть гуманитарные проекты. Реабилитация легионеров, гуманитарная помощь пострадавшим жителям там, где легионеры также оказывают ее на передовой, а также медицинское обеспечение Легиона. То есть ничего из этого напрямую не связано с войной, но это делает очень хорошее дело.

И наше мощное сопротивление внутри России, постоянно растущее, нанося удар за ударом, проникая все глубже в путинскую систему и дестабилизируя ее изнутри. Это длинный, сложный путь. Действительно, мы должны уметь жестко сражаться, и мы должны уметь это делать. Мы должны бороться за одно.

Когда мы говорим о политическом аспекте деятельности Легиона и Форума свободной России, колеблющимся людям, с чего бы вы посоветовали начать знакомство? Чтобы делать что-нибудь на политическом уровне, чтобы помогать и поддерживать.

Прежде всего, я должен сказать, что моральная оценка очень важна. Я постоянно повторяю, что проблема современной политики состоит в том, что в ней слишком много популистов и негодяев. И, к сожалению, это приводит к трагедиям. Когда избиратели выбирают какого-то сумасшедшего лидера, начинающего одну войну за другой. Он создает кризис, а затем обвиняет в нем третью сторону. Это действительно жалко и смешно.

Важно искать людей, не просто имитирующих деятельность. Важно искать людей, которые действительно что-то делают.

Важно понимать, почему эти люди это делают, потому что, например, опять же, возвращаясь к российской оппозиции, вся голубая мечта российской оппозиции, честно говоря, состоит в том, чтобы просто "вернуться к корыту". В конце концов Ельцин для них как икона.

А это человек, виновный в бесчисленных грехах, очень противоречивая фигура. И именно он привел Путина в Кремль. Именно Ельцину мы обязаны тем, что коммунистическая система не была демонтирована. Россия обязана Ельцину тем, что ее национальные богатства были разграблены, что люди были лишены прав, и что путинская система подчинила себе всех этих олигархов. И соответственно трансформировала экономическое бесправие в политическое.

И вот эта замечательная российская оппозиция льет слезы. Она хочет "вернуться к корыту". Она хочет снова грабить Россию. Да, там есть люди, которым не нужны деньги. Конечно, такие люди есть везде. У них есть политические амбиции.

Каждый из этих персонажей считает себя мессией либеральных реформ, прекрасно знающим, что нужно народу России. К примеру, сейчас есть очень сильный тренд на деколонизацию. Я понимаю, как объективно это резонирует в Украине. Украинцы мечтают, чтобы там все развалилось. Но это эмоциональная реакция. Это травма войны. Это не всегда рационально и не всегда хорошо в долгосрочной перспективе.

Почему?

Там есть целый ряд вопросов. Их можно было долго обсуждать. Один из важных вопросов – это система международной безопасности. Ядерное оружие – это тоже очень серьезный вопрос, не правда ли?

Затем есть вопрос репараций, который я считаю ключевым. Некоторые регионы России говорят, что "виновны и все начали люди из Москвы" и так далее. Но нет, ваша 64-я бригада из Бурятии насиловала и вырезала людей в Буче, и вы воровали там унитазы. Мы все разделяем ответственность. Поэтому там много вопросов.

Я не думаю, что что-нибудь принудительное, кроме борьбы с путинским режимом, можно сделать хорошо силой. Ничего хорошего нельзя сделать силой. Я считаю, что Россию нужно перестраивать. То есть регионы должны собраться снова, заявить о своих правах и заявить о своем желании обособиться, если они этого хотят. Если вы хотите отделиться – да, конечно. У вас есть определенные обязательства.

Если регион остается в составе России, я считаю, что он должен иметь 90% самоуправления. Почему 90%? Потому что если это должно быть какое-нибудь общее государство, вопросы вооруженных сил можно оставить, так сказать, в центре, а все остальное – здравоохранение, социальная политика, образование, инфраструктура – решается губернатором и его командой.

То есть они отправляют небольшую сумму в Москву на армию, а остальное вы тратите в регионе и сами отвечаете перед людьми. А не так, как сейчас, когда Москва грабит всех и она действительно грабит всех. Москва действительно поработила всех.

Но это создает очень интересную ситуацию. Разделение регионов не всегда принесет счастье этим людям. Это моя мечта. Это моя мечта номер один для народа России и наших соседей тоже. И для вас тоже.

Я столько лет был с вами в одном строю. Я хочу, чтобы вы жили счастливо, мирно, спокойно, чтобы вы в мире растили своих детей, чтобы вы знали, что завтрашний день будет спокоен. Я хочу такого же будущего для народов России, независимо от того, отделятся они или нет.

Но здесь очень важный момент. Когда распался Советский Союз, не все новые страны стали жить хорошо. Кое-где сейчас стоят золотые статуи их правителей. В других местах люди живут в еще большей нищете, чем во времена Советского Союза.

Вы можете посмотреть на Чечню, где клан Кадырова купается в золоте, в то время как местные жители живут в ужасающей бедности и полном страхе. Это трагедия. И нет необходимости создавать такую трагедию. И я буду бороться с жестокой тиранией на территории моей родины, в каком бы регионе она ни находилась.

Мы часто рекомендуем зрителям и читателям послушать ваши лекции, посмотреть ваши видео. Что бы вы порекомендовали посмотреть из вашего наследия?

Есть очень неотложный вопрос, который, кстати, российская оппозиция очень беззастенчиво игнорирует. Это проблема мигрантов в России.

Это очень серьезная проблема, и она вытекает из корней путинской системы. Путинская система делает из всех рабов, но иногда рабов не хватает, и нужно завозить новых. А новые рабы благодаря тому, что этнические группы лучше адаптируются, начинают лучше интегрироваться в эту систему, чем сами коренные народы России, и начинают на них паразитировать. Но это устраивает чиновников, они зарабатывают на этом, чиновники и силовики.

И одна из моих лекций во второй половине цикла посвящена именно проблеме миграции. В этой лекции говорится именно о том, почему возникла такая ситуация. Потому что у некоторых людей на родине стоят золотые изваяния.

Если раньше Советский Союз забирал ресурсы из Украины, Белоруссии, стран Балтии и отправлял их, например, на Кавказ и в Среднюю Азию, то сейчас этого уже нет. Их уровень жизни упал, поэтому они возвращаются в Россию, чтобы там работать.

Поэтому интересный вопрос, я немного отвлечусь. Почему мощное пророссийское лобби в Грузии? Потому что старшее поколение грузин помнит, как они жили при Советском Союзе, купаясь в золоте. Это был самый богатый регион в СССР.

Но этого больше нет, теперь им приходится сводить концы с концами и зарабатывать деньги самим. Поэтому, играя на этих настроениях, пророссийские грузинские политики и олигархи подталкивают их к более тесным связям с Россией.

Поэтому вопрос миграции очень острый. Я пытался обсуждать его честно и откровенно, говоря, что мигранты сами создают проблемы для России, а Россия создает проблемы для самих мигрантов. И я рассказал о своем видении миграционной политики, какие мигранты нужны России и какой должна быть миграционная политика.

Поэтому я надеюсь, что нашим слушателям и читателям будет интересно это посмотреть. И они могут оставлять свои мысли. Я всегда поощряю людей задавать вопросы и оставлять комментарии к моим эфирам, чтобы у нас было интерактивное общение.

Почему Москва сделала ставку на террор украинских городов

Какие цели преследует Россия на мирных переговорах, по вашему мнению? Чего она ждет?

У нее есть только одна цель – имитировать переговорный процесс, чтобы снять или ослабить санкции или замедлить введение новых. Сам факт того, что они прислали этого историка Мединского, уже является показателем того, что там не о чем говорить.

При чем здесь лекция о поляках и печенегах? И каждый раз они говорят о Рюриковичах.

Единственными правдоподобными результатами являются соглашения об обмене. Для нас очень важно вернуть защитников Украины и не только военных. Вернуть гражданских лиц, так долго находившихся в плену и подвергавшихся пыткам в России. Это тоже очень важно. Остальное – это просто фиктивный процесс.

Знаете, есть смешной момент. Традиционно в состав украинской делегации входили военные эксперты. Палиса, Буданов или Скибицкий. И русские тоже прислали военных, но, как выяснилось из разговоров, они даже не знают, что происходит в боевых порядках на фронте. Это очень, очень типично для путинской системы.

Украинцы часто спрашивают: "Там происходит хаос, они застряли на фронте, терпят страшные потери, почему они продолжают все это делать?" Потому что они не видят картину. Путин каждый день, дважды в день, получает доклады о какой-то чепухе с фронта.

Но, как увидела украинская делегация, эти генералы достоверно верят, что на фронте все хорошо, что они успешно наступают, выполняют свои задачи. А это значит, что полковники, майоры и капитаны докладывают им такую же чепуху.

Несмотря на переговоры, россияне продолжают обстреливать украинские города. То есть, Россия делает ставку на давление на украинский тыл?

Сейчас это самый важный фронт врага. Заявленные цели неприятеля на 2026 год не были достигнуты и не будут достигнуты на фронте. Ситуация на фронте становится для них все более катастрофической.

Я думаю, что наши зрители и читатели уже знают последние цифры. Это почти 3000 уничтоженных за последние сутки. То есть, грубо говоря, каждый день в русской армии гибнет полк. Они вообще воюют как "богачи".

Я просто хочу сделать небольшое историческое отступление. Во Вьетнаме Америка потеряла около 58 тысяч человек за 10 лет. США – огромная страна с населением в 300 миллионов, что вдвое больше, чем в России.

Более того, боевые действия во Вьетнаме велись в джунглях. Это очень сложный театр военных действий. Трудно представить что-то сложнее джунглей. И, несмотря на это, такие относительно небольшие потери.

И даже после того как эта цифра была достигнута, в США начались массовые протесты. Похоже, тогда президентом был Никсон. Он был вынужден остановить войну. А что происходит в России?

55 тысяч почти за последний месяц, как "корова языком слизала". Ноль успехов на фронте в тишине. Понятно, что ситуация на фронте для них катастрофическая. И Путин видит свой единственный шанс на то, что считает победным завершением войны, в провоцировании общественных протестов в Украине, в создании неприемлемых условий жизни и нападениях на гражданскую инфраструктуру.

Я низко кланяюсь украинским коммунальщикам. Они без устали работают на протяжении всей войны, делая невозможное в этих условиях. Им нужно поставить огромный памятник из чистого золота.

Они молодцы и несут сейчас огромную ответственность, не меньшую, чем защитники Украины, потому что именно они позволяют населению перевести дыхание и существовать в более или менее комфортных условиях. Понятно, что близится зима. Зима будет очень сложной.

Это последняя, финальная, так сказать, точка приложения усилий, где Путин может добиться успеха. Поэтому нам нужно набраться терпения и подготовиться как морально, так и материально, чтобы подготовиться к тяжелой зиме и пережить ее. Враг, по сути, путинская система устроена так, что она сама рушится.

Почему россияне дальше идут на войну, несмотря на безумные потери

Почему россияне продолжают идти на войну, учитывая, что есть огромное количество похорон? Это уже увеличивается в крупных городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Даже если война продолжается, они все равно уходят и уходят.

Скажем так. 7 числа в Москве прошла массовая волна задержаний молодежи. Там активно вербовали молодежь в армию. Они уже достигли предела, потому что для Путина большие города – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург – это просто священные коровы, которых нельзя трогать.

И то, что там начались массовые облавы и массовые задержания, очень плохо для режима. А для нас это показатель того, что враждебная система обнажилась. И у России есть такой менталитет. Они всегда всего боятся, всегда надеются на лучшее, что их пощадят. Поэтому они идут за Путиным на свою гибель, как смиренные солдаты. Все эти социальные процессы занимают там много времени.

Россия – это большой корабль, очень большой "Титаник", но его брюхо уже распороно айсбергом. Он уже тонет. Сколько он еще продержится – неизвестно. От месяца до года или пяти, но он тонет.

Даже если бы сейчас было подписано соглашение о прекращении огня, необратимые процессы распада системы уже запущены. Путин, повторяю, имел возможность выйти из войны весной и летом на идеальных условиях. Но, как бабушка в сказке о золотой рыбке, он все еще хочет большего, хочет быть владычицей морской.

Он останется ни с чем, а затем отправится на какую-нибудь урановую шахту. Украинцы действительно будут рады, если, например, какой-то полицейский участок будет питаться от урана и производить тот же свет, который Путин собирал своими руками. Я просто фантазирую, небольшие художественные фантазии.

Суть в том, что у россиян очень низкий порог терпимости. Это исторически сложившаяся закономерность, берущая свое начало еще с царских времен и тем более с советских, когда население было забито до повиновения и терпения. Но закон физики никуда не девался. Как и в случае с любой пружиной, сила действия равна силе противодействия.

И, наконец, эта пружина раскрутится. И когда это произойдет, им не поздоровится, потому что ни Национальная гвардия, ни ОМОН, ни кадыровцы не смогут помочь.

Российское общество давно устало от войны. Особенно если мы говорим о людях, готовых действовать. В истории любой страны большинство никогда не действовало. Это очень большое исключение. Во время гражданской войны в России, например, воевало всего 2% населения. То есть 98% населения сидело, пило чай с баранками или хрустело французской булкой, глядя в окно. Обычный человек сидел у окна и смотрел, как на улице меняются флаги.

Поэтому активное меньшинство всегда будет действовать. Но оно будет действовать, и оно на нашей стороне, потому что в долгосрочной перспективе, если мы посмотрим на какой-либо промежуток времени, более совершенные системы всегда побеждают.

Ни один умный человек не назовет путинскую систему совершенной. Она построена на принципе отрицательного отбора. Там находятся самые алчные, самые подлые и самые глупые, те, кто не способен высказать свое мнение или защитить его.

Именно на таких системах, на таких лакеях и дегенератах построена вся путинская система. А наша система, наш Легион, построена на лучших человеческих качествах, именно поэтому к нам присоединяются самые порядочные, умные, смелые и бескомпромиссные. Именно поэтому мы запрограммированы на победу.

В России люди боятся что-нибудь сказать, сделать, потому что понимают последствия для себя и даже своих родных. Поэтому очень героически присоединяться к Легиону, бороться против Кремля в Украине. Россиян можем разделить на условные 3 категории: те, кто уже что-то делают, те, кто ничего не делают, и те, кто колеблются. Что бы вы сказали последним?

Тем, кто сомневается, я хочу сказать, чтобы они не боялись. Это самое главное.

Российские спецслужбы очень плохо ведут оперативную работу. Они разучились. В советское время спецслужбы работали лучше. Они научились идеально крышевать уголовный бизнес и наркоторговлю. Это занимает 90% их времени.

У них нет ни времени, ни сил на ведение реальной работы по противодействию нам. Они имитируют эту деятельность, создают фейковые цифровые ресурсы, создают провокаторов. Недавно бойцы сопротивления сожгли машину одного из таких провокаторов. Не нужно бояться. Если вы готовы что-нибудь сделать, вам не нужно никому об этом рассказывать. Лучше всего – держать свои антивоенные взгляды в тайне от своего окружения.

Просто свяжитесь с нами. Вы можете быть любого социального статуса, любой профессии, и вы все равно будете нам полезны. Вы даже не представляете, сколько информации проходит мимо вас.

Вы не должны думать, что вам прикажут куда-то бежать или что-нибудь взрывать. Для начала просто свяжитесь с нами, расскажите о себе. Мы поймем ваши возможности, научим вас и покажем, как бороться с режимом. Тысяча муравьев может покусать злобную змею. Просто перестаньте бояться. Это очень важно.

Как бы вы оценили уровень несвободы в России сейчас?

Конечно, это не Северная Корея. Но это очень высокий уровень несвободы. За последние 25 лет в России я видел, как медленно закручиваются гайки.

Методы ЧК стары как мир. Это провокации и террор. Ложь, провокации и террор. Вспомните "Норд-Ост". Вспомните Рязань.

То есть сначала запугать общество. Самим устроить теракт, запугать общество. А затем, под эгидой потребности общества в защите, отнять свободу. Отнять свободу. И так Путин планомерно лишал россиян их базовых ценностей, одну за другой.

Все началось с того, что в самом начале своего правления он отнял у россиян свободу, а затем начал закручивать гайки. А когда он забрал свободу, он сказал: "По крайней мере, вы будете жить безопасно и комфортно".

После 2008 и 2014 годов эта комфортная жизнь также исчезла из-за санкций и экономического спада в России. Но Путин продолжал говорить им, что он, по крайней мере, обеспечит безопасность.

Затем он начал полномасштабную войну. Киев за 3 дня и так далее. Как-то не получилось за три дня. И теперь у россиян больше нет безопасности.

Ни одного человека на улице. Сейчас всеми этими делами они пытаются показать, что ТЦК устраивает хаос в Украине. Они штампуют видео, нагнетают ситуацию, пытаются ее создать.

А по всей России выпускают видео за видео, как людей хватают на улице, запихивают в микроавтобусы или просто вытаскивают из квартир. Опять же, недавнее 7-е число в Москве – это просто, ну, куда дальше? Москва всегда была защищена.

В Москве тоже постоянные облавы. Можно попасть под мобилизацию возле метро, где-то во дворе. Так что все это уже начинает работать. Последний барьер у россиян отняли. Безопасность забрали.

И потому рано или поздно россияне начнут делать выбор. Или стать пушечным мясом для этого путинского удава, который возьмет и бросит их в окоп или лес умирать, или сделать шаг навстречу судьбе, присоединиться к нашим рядам и свергнуть этот режим.

Что может поколебать власть российского диктатора

Поскольку мы уже заговорили об этом, скажем так, грубо говоря, недовольство россиян, какие еще факторы могут поколебать уровень власти Путина, который у него сейчас?

Этот процесс идет уже очень давно. Это системная деградация. Конечно, мы должны говорить объективно. Самое большое преступление Путина состоит в том, что он озверил россиян. Он сделал их жестокими.

И именно отсюда вытекают все другие проблемы России. Но даже скоту нужно сено и вода. Именно поэтому россияне чувствуют это на базовом уровне. На уровне невозможности оплатить коммунальные услуги, а они действительно повысили.

И россияне испытывают коммунальные аварии. Россияне чувствуют, что цены в магазинах на самые необходимые вещи, на одежду, на продукты питания растут намного быстрее их зарплат. Россияне все это ощущают. Каждый наш удар по нефтеперерабатывающему заводу вновь запускает систему четных-нечетных чисел, запрещая топливо из канистр и продавая его, скажем, по 30 – 40 литров. Так что все это вызывает их недовольство, естественно. Это подогревает общество.

Я думаю, что рано или поздно эти "черные лебеди слетятся" с разных сторон. Приведу любопытный пример. Февраль 1917 года, восстание уже начинается.

И две диаметрально противоположные стороны дают одинаковую оценку. Царская оценка такова: они пошумят, мы бросим им фунт хлеба, и они разойдутся. И большевики говорят то же: ничего не будет, они пошумят, разойдутся, вот и все. То есть, никто не верил.

Более того, Ленин в апреле 1917 года, когда Февральская революция уже началась, когда власть уже валялась под ногами, готова к тому, чтобы ее взяли, хаос, полная неразбериха, говорит: "Это не мы, это не наши дети увидят социалистическую революцию. Они ее не увидят". Через полгода, октябрь 1917 года, бегут солдаты, бегут матросы, стреляют на бегу.

То есть, эти события невозможно предусмотреть. Созданы ли условия? Да, они созданы. Условия уже созданы. Произойдет ли это завтра? Может быть. Произойдет ли это через месяц? Может быть. Через год? Может быть. Но это произойдет, потому что условия уже созданы.

А может, Путина его окружение…?

Он давно об этом думает. Он этого боится. Он перетряхивает свое окружение. Он сокращает свои поездки. Он даже производит одинаковые бункеры. Он собрал вокруг Валдая систему ПВО, равную половине системы ПВО всей Московской области.

Он боится. Он понимает, что он может быть ликвидирован.

Так что, возможно, да, и его собственные люди "помогут", потому что я прекрасно понимаю, что не всем в высших эшелонах российского бизнеса и так называемой российской элиты... А почему так называемой? Потому что я считаю настоящей элитой России своих собратьев, легионеров, а те, кто сейчас у руля – паразиты.

Так вот среди так называемой русской элиты появляется все больше людей, которым, мягко говоря, это уже не выгодно, и они хотят как-то все повернуть назад. Я разговаривал с Ростиславом Мурзагуловым около месяца назад. У него есть масса инсайдерской информации.

По ту сторону у него все еще хорошие связи, и там есть люди высокого уровня. Есть заместители министров, генералы. Они говорят ему: "Ну, дайте нам место, куда его сдать". Как стеклотару, чтобы сдать Путина.

В России есть тренд изображать его героем, который ныряет в батискафе, носит белый костюм, ловит рыбу и скачет на коне или гоняется за медведем полуобнаженным... На самом деле он очень нерешительный человек, которому совершенно не хватает характера для принятия серьезных решений.

Его главный принцип – он привык управлять страной, растянутой в пространстве, растянутой во времени, страной с огромными ресурсами. И так же, как у народа страны сформировался такой менталитет, так же и Путин как правитель сформировался за последние 25 лет. У него китайская стратагема: сиди тихо, и что-то обязательно проплывет мимо тебя.

Для этого он старается, он постоянно откладывает сложные решения. Поэтому сейчас он постоянно откладывает очень сложное для себя решение об окончании войны. И поскольку мы уже видели даже в Дубае, что даже российские генералы не понимают, что на самом деле происходит на фронте, Путину докладывают ту самую чепуху.

То есть Путин думает, что еще чуть-чуть, еще совсем чуть-чуть, и скоро Россия возьмет ту маленькую Токмачку, и эта мистическая точка, этот узел на карте приведет к краху Украины. Вот что происходит в его голове. Понимаете, не только король делает свою свиту, но и свита его.

Да, его кооператив "Озеро", куча маргиналов и идиотов, верящих в сумасшедшие теории заговора. Те же братья Ковальчуки там есть. Они действительно любопытные персонажи. Один из них – сват Путина, и все эти псевдоправославные старцы, которые его на что-то благословляют. Там же он дружил с Шойгу, практикуя шаманские ритуалы.

Кстати, хочу подчеркнуть еще одну вещь. Один из маленьких кусочков пазла, что не все хорошо на болотах. История часто повторяется. Падение Российской империи – именно тогда Николай II увлекся всяческой мистикой. До Распутина у него тоже были всевозможные безумные старцы. Это дискредитирует систему управления, и когда Распутин пришел во дворец, общество развалилось. Дворяне убили его, потому что поняли, что империя разваливается через него, через одного человека, который перевернул все с ног на голову.

И сейчас мы видим, как Путин возвращается к этой же мистике. Теперь главный шаман России проповедует забой шестидесяти верблюдов, бедных невинных животных, которых действительно жалко, в отличие от той толпы, которая идет убивать украинцев.

Их действительно жалко, чтобы эта жертва принесла победу России. Это точно как Гитлер. Когда дела шли плохо, он собирал гадалок, астрологов и так далее. Так что дела там идут не очень хорошо.

Действительно ли Путин ищет бессмертие

Российские ученые надеются использовать результаты исследования, проводимого на обезьянах, для разработки методов продления человеческой жизни. Проект разрабатывает Михаил Ковальчук, которого называют старым соратником Владимира Путина. Об этом пишут российские журналисты. Верите, что Путин действительно ищет путь к бессмертию?

Он действительно верит во всю эту языческую чепуху. Это во-первых. И он тоже пытается угодить всем богам. Он совершит этот ритуал. И он крестится там с Кириллом Гундяевым. Он помолится.

То есть он думает, а вдруг там что-нибудь есть. Но на самом деле естественно, что, разумеется, будь он христианином, он бы не боялся смерти.

Но он боится. Он знает, что его ждет что-то плохое. И он хочет немного продлить этот период.

Я бы не возражал, если бы он прожил 150 лет, например, на тех же урановых шахтах, сделал что-то хорошее и искупил свою вину.

Этот Ковальчук, Михаил, он академик. А его брат Юра – это все о кооперативе "Озеро". Они старые друзья вместе с Ротенбергами. И опять же, посмотрите, Юра обрабатывает Путина всевозможной мистикой, шаманами и православными старцами, псевдоправославными псевдостарцами.

А Михаил, знаете ли, "работает над научными темами". И там можно выкачать невероятное количество денег. Понятно, что Путин будет давать сколько угодно, лишь бы немного продлить свое жалкое существование, не говоря уже о том, чтобы жить вечно.

Так что он может брать сколько угодно денег, тратить их на тех несчастных обезьян и экспериментировать на них. Это просто показывает, как не только Путин использует свое ближайшее окружение, но и как его ближайшее окружение использует Путина в своих корыстных интересах, продавая ему тот продукт, который он хочет: бессмертие, успех в специальной военной операции, что угодно. Все, за что Путин готов платить.

А ведь у обычных россиян ситуация ухудшается. Компании уходят из России, средства изымают из социальных расходов для населения.

Я приведу простую цифру. Каждый россиянин, включая очень старых и очень молодых, на данный момент потерял на этой войне 830 тысяч рублей. Это примерно 10 тысяч долларов, грубо говоря, то, что эта война унесла у каждого россиянина.

То есть какая-то семья могла бы купить квартиру, построить дачу, купить машину, вложить деньги в хорошее образование для своих детей, но все пошло на убийство украинцев. И россияне даже не задумываются об этом. Так что большинство, то есть люди, которые ни рыба ни мясо, вообще не понимают, что там происходит. Путин озверил российских граждан и обманул их. И он продает россиянам их ограбление как их успех, их величие, их достижения.

Конечно, эта система здесь хорошо работает. Потому что нужно ограбить человека, а потом сказать ему, что так будет лучше. Но на самом деле факт остается фактом: пока Ковальчуки продают Путину потенциальное продление жизни и бессмертие за большие деньги, а также успехи в его геополитических играх, множество компаний покинуло российский медицинский рынок.

Огромное количество, огромное количество лекарств было потеряно. Все знают, что даже с инсулином, так сказать, есть проблемы, что самое необходимое лекарство больше недоступно, что люди с редкими тяжелыми заболеваниями не получают помощи. Вот такая жертва тирану.