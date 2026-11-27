Російська армія зазнає значних втрат на фронті, однак Кремль продовжує кидати нові сили на війну проти України. Водночас дедалі помітнішими стають ознаки внутрішнього виснаження Росії: від масових облав на молодь у Москві до погіршення економічної ситуації та зростання невдоволення населення. На цьому тлі постає питання, наскільки міцною насправді залишається система, яку Володимир Путін вибудовував понад 25 років.

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Не менш суперечливою залишається й російська опозиція, частина якої досі уникає чіткої позиції щодо війни та майбутнього Росії. Водночас Легіон "Свобода Росії" намагається об'єднати військовий спротив із політичною боротьбою проти Кремля. Про це та про унікальну підземну операцію на Куп'янському напрямку розповів в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу заступник командира Легіону "Свобода Росії" Максиміліан "Цезар" Андроніков.

Також він пояснив, чому вважає переговори з Москвою лише способом виграти час, що може запустити незворотні процеси розпаду путінської системи та чому навіть найближче оточення російського диктатора може стати загрозою для його влади.

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Як пройшла підземна операція на Куп'янщині

Розпочнемо з бойових дій. Українські військові провели унікальну підземну операцію "Велес" біля Куп'янська, там працювали штурмові групи Легіону. Можете розповісти про успіхи цієї операції?

Легіон півтора року працював на Запорізькому напрямку. Зараз ми вже кілька місяців працюємо на іншому напрямку, але ми взяли на себе, як казали в радянські часи, додаткове навантаження.

І разом з 2-м корпусом та "Хартією" ми провели підземну операцію на Куп'янському напрямку. Тенденцію до підземної війни, як ви знаєте, задав ворог. Спочатку вони почали проникати через стару радянську систему газопроводів, яка була побудована ще в радянські часи для перекачування газу в Європу.

Тобто Уренгой-Помари-Ужгород, вся ця мережа, яка проходить через українську територію аж до Західної Європи. І ворог, маючи інформацію, маючи всю технічну документацію, знає, де що проходить, яка пропускна здатність.

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Оскільки на фронті у них справи йдуть не дуже добре, особливо цього року, він вирішив використати підземні комунікації для проникнення в тили Сил оборони України для здійснення атак. Відповідно, було прийнято рішення вступити з ним у бій там, де він "запропонував". Дістатися до цілі і запобігти його проникненню на багато кілометрів углиб Сил оборони України.

Операція була складною, в ній брала участь досить велика кількість сил і засобів під загальним командуванням 2-го корпусу "Хартії". Також брав участь полк "РУК", бригада безпілотних систем "Ахіллес", інші підрозділи, активно залучалися колумбійські добровольці. Серед іноземних сил також брав участь Легіон "Свобода Росії". Там брали участь дві роти нашої піхоти за підтримки безпілотних систем.

Операція була, природно, складною, тому що в підземному бою арифметика, відверто кажучи, вже не має значення. Мають значення організація, бойовий дух і логістика.

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Ситуація під землею, м'яко кажучи, досить складна. Темно, холодно, а там зібралася вода. Дуже важко дихати. Ворог, розуміючи, що його звідти виб'ють, все там захарастив. За допомогою роботизованих систем все це потихеньку розбиралося.

Загальні втрати ворога становлять понад 100 осіб, у тому числі близько 30 полонених. З нашого боку, з боку Сил оборони України, втрат практично не було. Тому для нас це дуже хороший досвід.

Чому досвід? Тому що війна постійно змінюється. Три роки тому ніхто не думав, що війна буде вестися під землею. Три роки тому ніхто не думав, що буде стільки безпілотних систем, як у небі, так і на землі. Все змінюється.

Одна з новітніх військових розробок Легіону полягає в тому, що ми почали боротися з "Шахедами". Тому цей напрямок також важливий. Це дуже актуально. Зараз, коли ворог посилює повітряний тероризм як в глибині України, так і вздовж лінії фронту, цей напрямок стає все більш актуальним. І Легіон також бере в цьому участь.

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Повна версія інтерв'ю: дивіться відео

Яку "сторону" займає реальна російська опозиція і як можна приєднатись

Тим часом представники Легіону на опозиційному Форумі вільної Росії відстоювали позицію Легіону та порушували питання підтримки російського опору. Розкажіть детальніше про цю діяльність. Побутує думка, що політична опозиція до Кремля доволі слабка. Як можна поєднати політичний і військовий аспект опозиції?

Ми вже дуже добре знаємо, що частина російської опозиції є креатурою ФСБ. Щоб каналізувати протест, імітувати його. Є також опозиція, яка, хоч і не контролюється Кремлем, діє виключно у власних інтересах.

Плюс вона вирощує свою паству, яка не погоджується на жодні активні дії. Вона імітує протест і робить для себе галочку, що ми нібито тут боремося. А ще є ці "хороші росіяни". Вони хочуть одного дня увійти в Кремль. Це їхня головна мета.

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І щоб увійти в Кремль, вони заграють, в тому числі з плебсом в Росії, з російським електоратом, тому що вони кажуть: "Ми воюємо, ми стріляємо в той бік, а значить, ми вбиваємо поганих росіян. І через це ніхто в Росії нас не підтримає". Це помилкова думка. Нас підтримують всі розсудливі люди в Росії, і їхня кількість постійно зростає.

Є три основні групи, якщо не брати до уваги блогерів. Три великі політичні групи: Навальна, її ФБК, Михайло Борисович Ходорковський і Форум вільної Росії, який спочатку створювався багато років тому як майданчик для обміну думками.

І саме Форум вільної Росії продемонстрував найбільш адекватний погляд на поточну ситуацію. Це не просто якась рожева антивоєнна позиція "з єдинорогами". Ні, Форум вільної Росії дуже чітко декларує нам зрозумілу позицію партії – перемога України. Чудово розуміючи, що саме військова боротьба руйнує путінський режим, що саме збройне протистояння призведе до його падіння.

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І, природно, ще у 2023 році ми почали контактувати з Форумом вільної Росії. Іван Тютрін відвідав нас на передовій Легіону. Після цього, звичайно, на нього одразу ж повісили ярлик терориста.

Знову ж таки, показником ефективності Форуму є нещодавня новина про те, що Гаррі Каспаров та Іван Тютрін стали мішенями для вбивства. Це теж орієнтир. Далі. Тиждень тому у мене був ефір з Іваном Тютріним, де ми, так би мовити, звірили годинники.

Але пробним каменем, першим кроком стала наша чудова "Зірка", керівниця групи медичної евакуації легіону "Свобода Росії". Вона приїхала на форум. Вона там виступила. І як завжди, дуже емоційно, словами, які дійсно торкалися серця, вона донесла нашу позицію.

Вона донесла думку, що тут не може бути золотої середини, що є пропутінська позиція і є проукраїнська позиція. Тут немає крайнощів, немає сірих зон. І найцікавіше, що так звана проукраїнська позиція – це насправді позиція найбільш розсудливих патріотів Росії, які розуміють, що Путін не тільки знищує Україну, він почав вбивати Росію набагато раніше.

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І наша "Зірка" виступила там з чудовою промовою. Вона висловила солідарність з ідеями форуму. Учасники форуму дуже підтримали її. Там були такі люди, як, наприклад, Андрій Волна. Чудова людина, лікар, який дуже допомагає Україні.

Після цього у нас був ефір з Тютріним, і виявилося, що наші позиції дуже близькі. Ми стоїмо на одній платформі. Це дуже важливо як для Легіону, так і для форуму.

Чому? Тому що ми об'єднуємо наші зусилля. Ми об'єднуємо наші аудиторії. Ми об'єднуємо нашу інформаційну, медійну та ідеологічну міць. І тоді численна опозиція, розкидана по всій Європі, починає розуміти, що це і є точка збірки.

Це той магніт, до якого ми повинні тяжіти. І це насправді дуже важливий момент. Це хороший фундамент на майбутнє. Коли військове крило і політичне представництво узгоджені. І це відкриває великі перспективи для знищення путінського режиму.

Хочу відразу сказати, я завжди повторюю, що Легіон, як Свята Трійця, єдиний у трьох особах. У нас є бойовий підрозділ. У нас є рух "Свобода Росії", який дуже активно діє в Європі. І завдяки нашому руху багато європейців і наших співвітчизників-емігрантів дізнаються про Легіон.

У нас є п'ять представництв у різних країнах: Іспанії, Великій Британії, США, Франції та Фінляндії. Тобто є офіційне представництво руху "Свобода Росії", де зацікавлені громадяни можуть брати участь у нашій боротьбі, доносити наші думки та ідеї, займатися пропагандою, поширювати інформацію про Легіон і збирати кошти, наприклад, на ті ж автомобілі та гуманітарну і медичну допомогу для Легіону.

Тобто це ще одне крило. Тому що не всі безпосередньо підтримують війну. Не всі можуть. У декого є чітка мета: я готовий працювати в гуманітарних проєктах, але не готовий у військових.

Так, є гуманітарні проєкти. Реабілітація легіонерів, гуманітарна допомога постраждалим мешканцям там, де легіонери також надають її на передовій, а також медичне забезпечення Легіону. Тобто нічого з цього безпосередньо не пов'язано з війною, але це робить дуже хорошу справу.

І наш потужний опір всередині Росії, який постійно зростає, завдаючи удар за ударом, проникаючи все глибше в путінську систему і дестабілізуючи її зсередини. Це довгий, складний шлях. Дійсно, ми повинні вміти жорстко боротися і ми повинні вміти це робити. Ми повинні боротися за одне.

Коли ми говоримо про політичний аспект діяльності Легіону та Форуму вільної Росії, людям, які вагаються, з чого ви б порадили почати знайомство? Щоб робити щось на політичному рівні, щоб допомагати і підтримувати.

Насамперед я повинен сказати, що моральна оцінка дуже важлива. Я постійно повторюю, що проблема сучасної політики полягає в тому, що в ній занадто багато популістів і негідників. І, на жаль, це потім призводить до трагедій. Коли виборці обирають якогось божевільного лідера, який починає одну війну за іншою. Він створює кризу, а потім звинувачує в ній третю сторону. Це дійсно жалюгідно і смішно.

Важливо шукати людей, які не просто імітують діяльність. Важливо шукати людей, які дійсно щось роблять.

Важливо розуміти, чому ці люди це роблять, тому що, наприклад, знову ж таки, повертаючись до російської опозиції, вся блакитна мрія російської опозиції, чесно кажучи, полягає в тому, щоб просто "повернутися до корита". Зрештою, Єльцин для них як ікона.

А це людина, яка винна в незліченних гріхах, дуже суперечлива фігура. І саме він привів Путіна в Кремль. Саме Єльцину ми завдячуємо тим, що комуністична система не була демонтована. Росія завдячує Єльцину тим, що її національні багатства були розграбовані, що люди були позбавлені прав, і що путінська система підпорядкувала собі всіх цих олігархів. І відповідно трансформувала економічне безправ'я в політичне.

І ось ця чудова російська опозиція ллє сльози. Вона хоче "повернутися до корита". Вона хоче знову грабувати Росію. Так, там є люди, яким не потрібні гроші. Звичайно, такі люди є скрізь. У них є політичні амбіції.

Кожен з цих персонажів вважає себе месією ліберальних реформ, який чудово знає, що потрібно народу Росії. Наприклад, зараз є дуже сильний тренд на деколонізацію. Я розумію, наскільки об'єктивно це резонує в Україні. Українці мріють, щоб там все розвалилося. Але це емоційна реакція. Це травма війни. Це не завжди раціонально і не завжди добре в довгостроковій перспективі.

Чому?

Там є ціла низка питань. Їх можна було б довго обговорювати. Одне з важливих питань – це система міжнародної безпеки. Ядерна зброя – це теж дуже серйозне питання, чи не так?

Потім є питання репарацій, яке я вважаю ключовим. Деякі регіони Росії кажуть, що "винні і все почали люди з Москви" і так далі. Але ні, ваша 64-та бригада з Бурятії ґвалтувала і вирізала людей в Бучі, і ви крали там унітази. Тож ми всі поділяємо відповідальність. Тому там багато питань.

Я не думаю, що щось примусове, окрім боротьби з путінським режимом, можна зробити добре силою. Нічого хорошого не можна зробити силою. Я вважаю, що Росію потрібно перебудовувати. Тобто регіони повинні зібратися знову, заявити про свої права і заявити про своє бажання відокремитися, якщо вони цього хочуть. Якщо ви хочете відокремитися – так, звичайно. У вас є певні зобов'язання.

Якщо регіон залишається у складі Росії, я вважаю, що він повинен мати 90% самоврядування. Чому 90%? Тому що якщо це має бути якась спільна держава, питання збройних сил можна залишити, так би мовити, в центрі, а все інше – охорона здоров'я, соціальна політика, освіта, інфраструктура – вирішується губернатором і його командою.

Тобто вони відправляють невелику суму в Москву на армію, а решту ви витрачаєте в регіоні і самі відповідаєте перед людьми. А не так, як зараз, коли Москва грабує всіх, і вона дійсно грабує всіх. Москва дійсно поневолила всіх.

Але це створює дуже цікаву ситуацію. Відокремлення регіонів не завжди принесе щастя цим людям. Це моя мрія. Це моя мрія номер один для народу Росії і наших сусідів теж. І для вас теж.

Я стільки років був з вами в одному строю. Я хочу, щоб ви жили щасливо, мирно, спокійно, щоб ви в мирі ростили своїх дітей, щоб ви знали, що завтрашній день буде спокійним. Я хочу такого ж майбутнього для народів Росії, незалежно від того, відокремляться вони чи ні.

Але тут є дуже важливий момент. Коли розпався Радянський Союз, не всі нові країни почали жити добре. Подекуди зараз стоять золоті статуї їхніх правителів. В інших місцях люди живуть у ще більшій бідності, ніж за часів Радянського Союзу.

Ви можете подивитися на Чечню, де клан Кадирова купається в золоті, в той час як місцеві жителі живуть у жахливій бідності і повному страху. Це трагедія. І немає потреби створювати таку трагедію. І я буду боротися з жорстокою тиранією на території моєї батьківщини, в якому б регіоні вона не знаходилася.

Ми часто радимо глядачам і читачам послухати ваші лекції, подивитись ваші відео. Що б ви порекомендували подивитись з вашого доробку?

Є дуже нагальне питання, яке, до речі, російська опозиція дуже безсоромно ігнорує. Це проблема мігрантів у Росії.

Це дуже серйозна проблема, і вона випливає з коренів путінської системи. Путінська система робить з усіх рабів, але іноді рабів не вистачає, і потрібно завозити нових. А нові раби, завдяки тому, що етнічні групи краще адаптуються, починають краще інтегруватися в цю систему, ніж самі корінні народи Росії, і починають на них паразитувати. Але це влаштовує чиновників, вони на цьому заробляють, чиновники і силовики.

І одна з моїх лекцій у другій половині циклу присвячена саме проблемі міграції. У цій лекції йдеться саме про те, чому виникла така ситуація. Тому що у деяких людей на батьківщині стоять золоті статуї.

Якщо раніше Радянський Союз забирав ресурси з України, Білорусі, країн Балтії і відправляв їх, наприклад, на Кавказ і в Середню Азію, то зараз цього вже немає. Їхній рівень життя впав, тому вони повертаються в Росію, щоб там працювати.

Тому цікаве питання, я трохи відволічуся. Чому є потужне проросійське лобі в Грузії? Тому що старше покоління грузинів пам'ятає, як вони жили за Радянського Союзу, купаючись у золоті. Це був просто найбагатший регіон в СРСР.

Але цього більше немає, тепер їм доводиться зводити кінці з кінцями і заробляти гроші самим. І тому, граючи на цих настроях, проросійські грузинські політики та олігархи підштовхують їх до більш тісних зв'язків з Росією.

Тому питання міграції є дуже гострим. Я намагався обговорювати його чесно і відкрито, кажучи, що мігранти самі створюють проблеми для Росії, а Росія створює проблеми для самих мігрантів. І я розповів про своє бачення міграційної політики, які мігранти потрібні Росії і якою має бути міграційна політика.

Тож я сподіваюся, що нашим слухачам і читачам буде цікаво це подивитися. І вони можуть залишати свої думки. Я завжди заохочую людей ставити запитання і залишати коментарі до моїх ефірів, щоб у нас було інтерактивне спілкування.

Чому Москва зробила ставку на терор українських міст

Які цілі переслідує Росія на мирних переговорах, на вашу думку? Чого вона очікує?

У неї є тільки одна мета – імітувати переговорний процес, щоб зняти або послабити санкції, або уповільнити введення нових. Сам факт того, що вони прислали цього історика Мединського, вже є показником того, що там нема про що говорити.

До чого тут лекція про поляків і печенігів? І щоразу вони говорять про Рюриковичів.

Єдиними правдоподібними результатами є угоди про обмін. Для нас дуже важливо повернути захисників України, і не тільки військових. Повернути цивільних осіб, які так довго перебували в полоні і піддавалися тортурам в Росії. Це також дуже важливо. Решта – це просто фіктивний процес.

Знаєте, є смішний момент. Традиційно, до складу української делегації входили військові експерти. Паліса, Буданов чи Скібіцький. І росіяни теж прислали військових, але, як з'ясувалось з розмов, вони навіть не знають, що відбувається в їхніх бойових порядках на фронті. Це дуже, дуже типово для путінської системи.

Українці часто запитують: "Там відбувається хаос, вони застрягли на фронті, зазнають страшних втрат, чому вони продовжують все це робити?" Тому що вони не бачать картини. Путін щодня, двічі на день, отримує доповіді про якісь нісенітниці з фронту.

Але, як побачила українська делегація, ці генерали щиро вірять, що на фронті все добре, що вони десь успішно наступають, виконують свої завдання. А це означає, що полковники, майори і капітани доповідають їм таку ж нісенітницю.

Попри переговори, росіяни продовжують обстрілювати українські міста. Тобто Росія робить ставку на тиск на український тил?

Зараз це найважливіший фронт ворога. Заявлені цілі ворога на 2026 рік не були досягнуті і не будуть досягнуті на фронті. Ситуація на фронті стає для них все більш катастрофічною.

Я думаю, наші глядачі та читачі вже знають останні цифри. Це майже 3000 знищених за останню добу. Тобто, грубо кажучи, щодня в російській армії гине полк. Вони взагалі воюють як "багатії".

Я просто хочу зробити невеликий історичний відступ. У В'єтнамі Америка втратила приблизно 58 тисяч осіб за 10 років. США – величезна країна з населенням 300 мільйонів, що вдвічі більше, ніж у Росії.

Ба більше, бойові дії у В'єтнамі велися в джунглях. Це дуже складний театр воєнних дій. Важко уявити щось складніше за джунглі. І, попри це, такі відносно невеликі втрати.

І навіть після того, як ця цифра була досягнута, в США почалися масові протести. Здається, тоді президентом був Ніксон. Він був змушений зупинити війну. А що відбувається в Росії?

55 тисяч майже за останній місяць, як "корова язиком злизала". Нуль успіхів на фронті в тиші. Зрозуміло, що ситуація на фронті для них катастрофічна. І Путін бачить свій єдиний шанс на те, що він вважає переможним завершенням війни, у провокуванні громадських протестів в Україні, у створенні неприйнятних умов життя і нападах на цивільну інфраструктуру.

Я низько вклоняюся українським комунальникам. Вони невтомно працюють протягом усієї війни, роблячи неможливе в цих умовах. Їм треба поставити величезний пам'ятник з чистого золота.

Вони молодці і несуть зараз величезну відповідальність, не меншу, ніж захисники України, тому що саме вони дозволяють населенню перевести подих і існувати в більш-менш комфортних умовах. Зрозуміло, що наближається зима. Зима буде дуже складною.

Це остання, фінальна, так би мовити, точка докладання зусиль, де Путін може досягти успіху. І тому нам потрібно набратися терпіння і підготуватися як морально, так і матеріально, щоб підготуватися до важкої зими і пережити її. Ворог, по суті, путінська система влаштована так, що вона сама руйнується.

Чому росіяни далі йдуть на війну, попри шалені втрати

Чому росіяни продовжують йти на війну, зважаючи на те, що є величезна кількість похоронів? Це вже збільшується у великих містах: у Москві, в Санкт-Петербурзі, в Єкатеринбурзі. Навіть якщо війна триває, вони все одно йдуть і йдуть.

Скажімо так. 7-го числа в Москві пройшла масова хвиля затримань молоді. Саме там активно вербували молодь в армію. Вони вже досягли межі, тому що для Путіна великі міста – Москва, Санкт-Петербург, Єкатеринбург – це просто "священні корови", яких не можна чіпати.

І те, що там почалися масові облави і масові затримання, є дуже поганим знаком для режиму. А для нас це показник того, що ворожа система оголилася. І в Росії є такий менталітет. Вони завжди всього бояться, завжди сподіваються на краще, що їх пощадять. Тому вони йдуть за Путіним на свою загибель, як покірні солдати. Всі ці соціальні процеси займають там багато часу.

Росія – це великий корабель, дуже великий "Титанік", але його черево вже розпороте айсбергом. Він уже тоне. Скільки він ще протримається – невідомо. Від місяця до року чи п'яти, але він тоне.

Навіть якби зараз було підписано угоду про припинення вогню, незворотні процеси розпаду системи вже запущені. Путін, повторюю, мав можливість вийти з війни навесні і влітку на ідеальних умовах. Але, як та баба в казці про золоту рибку, він все ще хоче більшого, хоче бути володаркою морською.

Він залишиться ні з чим, а потім відправиться на якусь уранову шахту. Українці насправді будуть раді, якщо, наприклад, якийсь поліцейський відділок буде живитися від урану і виробляти те саме світло, яке Путін збирав своїми руками. Я просто фантазую, невеликі художні фантазії.

Суть в тому, що у росіян дуже низький поріг терпимості. Це історично сформована закономірність, що бере свій початок ще з царських часів і тим більше з радянських, коли населення було забите до покори і терпіння. Але закон фізики нікуди не подівся. Як і у випадку з будь-якою пружиною, сила дії дорівнює силі протидії.

І врешті-решт ця пружина розкрутиться. І коли це станеться, їм буде непереливки, тому що ні Національна гвардія, ні ОМОН, ні кадирівці не зможуть допомогти.

Російське суспільство давно втомилося від війни. Особливо якщо ми говоримо про людей, які готові діяти. В історії будь-якої країни більшість ніколи не діяла. Це дуже великий виняток. Під час громадянської війни в Росії, наприклад, воювало лише 2% населення. Тобто 98% населення сиділо, пило чай з бубликами або хрустіло французькою булкою, дивлячись у вікно. Пересічна людина сиділа біля вікна і дивилася, як на вулиці змінюються прапори.

Тому активна меншість завжди буде діяти. Але вона буде діяти, і вона на нашому боці, тому що в довгостроковій перспективі, якщо ми подивимося на будь-який проміжок часу, більш досконалі системи завжди перемагають.

Жодна розумна людина не назве путінську систему досконалою. Вона побудована на принципі негативного відбору. Там перебувають найбільш жадібні, найбільш підлі і найбільш дурні, ті, хто не здатний висловити свою думку або захистити її.

Саме на таких системах, на таких лакеях і дегенератах побудована вся путінська система. А наша система, наш Легіон, побудована на найкращих людських якостях, саме тому до нас приєднуються найпорядніші, найрозумніші, найсміливіші і найбезкомпромісніші. І саме тому ми запрограмовані на перемогу.

В Росії люди бояться щось сказати, зробити, бо розуміють наслідки для себе і навіть своїх рідних. Тому це дуже героїчно приєднуватись до Легіону, боротись проти Кремля в Україні. Росіян можемо поділити на умовні 3 категорії: ті, хто вже щось роблять, ті, хто нічого не роблять, і ті, хто вагаються. Що б ви сказали останнім?

Тим, хто сумнівається, я хочу сказати, щоб вони не боялись. Це найголовніше.

Російські спецслужби дуже погано ведуть оперативну роботу. Вони розучилися. За радянських часів спецслужби працювали краще. Вони навчилися ідеально кришувати кримінальний бізнес і наркоторгівлю. Це забирає 90% їхнього часу.

У них немає ні часу, ні сил на ведення реальної роботи з протидії нам. Вони імітують цю діяльність, створюють фейкові цифрові ресурси, створюють провокаторів. Нещодавно бійці опору спалили машину одного з таких провокаторів. Не треба боятися. Якщо ви готові щось зробити, вам не потрібно нікому про це розповідати. Найкраще – тримати свої антивоєнні погляди в таємниці від свого оточення.

Просто зв'яжіться з нами. Ви можете бути будь-якого соціального статусу, будь-якої професії, і ви все одно будете нам корисні. Ви навіть не уявляєте, скільки інформації проходить повз вас.

Ви не повинні думати, що вам накажуть кудись бігти або щось підривати. Для початку просто зв'яжіться з нами, розкажіть про себе. Ми зрозуміємо ваші можливості, навчимо вас і покажемо, як боротися з режимом. Тисяча мурах може покусати найзліснішу змію. Просто перестаньте боятися. Це дуже важливо.

Як би ви оцінили рівень несвободи в Росії зараз?

Звичайно, це не Північна Корея. Але це дуже високий рівень несвободи. За останні 25 років у Росії я бачив, як повільно закручуються гайки.

Методи ЧК старі як світ. Це провокації і терор. Брехня, провокації і терор. Згадайте "Норд-Ост". Згадайте Рязань.

Тобто спочатку залякати суспільство. Самим влаштувати теракт, залякати суспільство. А потім, під егідою потреби суспільства в захисті, забрати свободу. Забрати свободу. І так Путін планомірно позбавляв росіян їхніх базових цінностей, одну за одною.

Все почалося з того, що на самому початку свого правління він забрав у росіян свободу, а потім почав закручувати гайки. А коли він забрав свободу, він сказав: "Ну, принаймні ви будете жити безпечно і комфортно".

Після 2008 і 2014 років це комфортне життя також зникло через санкції та економічний спад у Росії. Але Путін продовжував говорити їм, що він принаймні забезпечить безпеку.

А потім він розпочав повномасштабну війну. Київ за 3 дні і так далі. Якось не вийшло за три дні. І тепер у росіян більше немає безпеки.

Жодної людини на вулиці. Зараз усіма цими справами вони намагаються показати, що ТЦК влаштовує хаос в Україні. Вони штампують відео, нагнітають ситуацію, намагаються її створити.

А по всій Росії випускають відео за відео, як людей хапають на вулиці, запихають у мікроавтобуси або просто витягують з квартир. Знову ж таки, нещодавнє 7-ме число в Москві – це просто, ну, куди далі? Москва завжди була захищена.

У Москві теж постійні облави. Можна потрапити під мобілізацію біля метро, десь у дворі. Тож все це вже починає працювати. Останній бар'єр у росіян забрали. Безпеку забрали.

І тому рано чи пізно росіяни почнуть робити вибір. Або стати гарматним м'ясом для цього путінського удава, який візьме і кине їх в окоп чи ліс помирати, або зробити крок назустріч долі, приєднатися до наших лав і повалити цей режим.

Що може похитнути владу російського диктатора

Оскільки ми вже заговорили про це, скажімо так, грубо кажучи, невдоволення росіян, які ще фактори можуть похитнути рівень влади Путіна, який він має зараз?

Цей процес триває вже дуже давно. Це системна деградація. Природно, ми повинні говорити об'єктивно. Найбільший злочин Путіна полягає в тому, що він озвірив росіян. Він зробив їх жорстокими.

І саме звідси випливають усі інші проблеми Росії. Але навіть худобі потрібне сіно і вода. І саме тому росіяни відчувають це на базовому рівні. На рівні неможливості оплатити комунальні послуги, а вони їх насправді підвищили.

І росіяни відчувають комунальні аварії. Росіяни відчувають, що ціни в магазинах на найнеобхідніші речі, на одяг, на продукти харчування зростають набагато швидше, ніж їхні зарплати. Росіяни все це відчувають. Кожен наш удар по нафтопереробному заводу знову запускає систему парних-непарних чисел, забороняючи паливо з каністр і продаючи його, скажімо, по 30 – 40 літрів. Тож все це викликає їхнє невдоволення, природно. Це підігріває суспільство.

Я думаю, що рано чи пізно ці "чорні лебеді злетяться" з різних боків. Наведу цікавий приклад. Лютий 1917 року, повстання вже починається.

І дві діаметрально протилежні сторони дають однакову оцінку. Царська оцінка така: вони пошумлять, ми кинемо їм фунт хліба, і вони розійдуться. І більшовики кажуть те саме: нічого не буде, вони пошумлять, розійдуться, от і все. Тобто ніхто не вірив.

Ба більше, Ленін у квітні 1917 року, коли Лютнева революція вже почалася, коли влада вже валялася під ногами, готова до того, щоб її взяли, хаос, повна плутанина, каже: "Це не ми, це не наші діти побачать соціалістичну революцію. Вони її не побачать". Через півроку, жовтень 1917 року, біжать солдати, біжать матроси, стріляють на бігу.

Тобто ці події неможливо передбачити. Чи створені умови? Так, вони створені. Умови вже створені. Чи станеться це завтра? Можливо. Чи станеться це через місяць? Можливо. Через рік? Можливо. Але це станеться, тому що умови вже створені.

А може, Путіна його ж оточення…?

Він давно про це думає. Він цього боїться. Він перетрушує своє оточення. Він скорочує свої поїздки. Він навіть робить однакові бункери. Він зібрав навколо Валдаю систему ППО, яка дорівнює половині системи ППО всієї Московської області.

Тож він боїться. Він розуміє, що його можуть ліквідувати.

Тож, можливо, так, і його власні люди "допоможуть", тому що я чудово розумію, що не всім у вищих ешелонах російського бізнесу і так званої російської еліти... А чому так званої? Тому що я вважаю справжньою елітою Росії своїх побратимів, легіонерів, а ті, хто зараз біля керма – це паразити.

Так от, серед так званої російської еліти з'являється все більше людей, яким, м'яко кажучи, це вже не вигідно, і вони хочуть якось все повернути назад. Я розмовляв з Ростиславом Мурзагуловим близько місяця тому. У нього є маса інсайдерської інформації.

На тому боці у нього все ще хороші зв'язки, і там є люди високого рівня. Є заступники міністрів, генерали. Вони кажуть йому: "Ну, дайте нам місце, куди його здати". Як склотару, щоб здати Путіна.

В Росії є тренд зображати його таким собі героєм, який пірнає в батискафі, носить білий костюм, ловить рибу і скаче на коні або ганяється за ведмедем напівголим... Насправді він дуже нерішуча людина, якій абсолютно не вистачає характеру для прийняття серйозних рішень.

Його головний принцип – він звик керувати країною, яка розтягнута в просторі, розтягнута в часі, країною з величезними ресурсами. І так само, як у народу країни сформувався такий менталітет, так само і Путін як правитель сформувався за останні 25 років. У нього китайська стратагема: сиди тихо, і щось обов'язково пропливе повз тебе.

І тому він намагається, він постійно відкладає складні рішення. Саме тому зараз він постійно відкладає дуже складне для себе рішення про закінчення війни. І оскільки ми вже бачили навіть у Дубаї, що навіть російські генерали не розуміють, що насправді відбувається на фронті, Путіну доповідають ту саму нісенітницю.

Тобто Путін думає, що ще трохи, ще зовсім трохи, і скоро Росія візьме ту маленьку Токмачку, і ця містична точка, цей вузол на карті призведе до краху України. Ось що діється в його голові. Розумієте, не тільки король робить свою свиту, але й свита його.

Так, його кооператив "Озеро", купа маргіналів і ідіотів, які вірять у божевільні теорії змови. Ті ж брати Ковальчуки там є. Вони дійсно цікаві персонажі. Один з них – сват Путіна, і всі ці псевдоправославні старці, які його на щось благословляють. Там же він дружив із Шойгу, практикуючи шаманські ритуали.

До речі, хочу підкреслити ще одну річ. Один з маленьких шматочків пазла, що не все гаразд на болотах. Історія часто повторюється. Падіння Російської імперії – саме тоді Микола II захопився всілякою містикою. До Распутіна у нього теж були всілякі божевільні старці. Це дискредитує систему управління, і коли Распутін прийшов до палацу, суспільство розвалилося. Дворяни вбили його, бо зрозуміли, що імперія розвалюється через нього, через одну людину, яка перевернула все з ніг на голову.

І зараз ми бачимо, як Путін повертається до цієї ж містики. Тепер головний шаман Росії проповідує забій шістдесяти верблюдів, бідних невинних тварин, яких дійсно шкода, на відміну від того натовпу, який йде вбивати українців.

Їх дійсно шкода, щоб ця жертва принесла перемогу Росії. Це точнісінько як Гітлер. Коли справи йшли погано, він збирав ворожок, астрологів і так далі. Тож справи там йдуть не дуже добре.

Чи справді Путін шукає безсмертя

Російські вчені сподіваються використати результати дослідження, яке проводять на мавпах, для розробки методів продовження людського життя. Проєкт розробляє Михайло Ковальчук, якого називають давнім соратником Володимира Путіна. Про це пишуть російські журналісти. Вірите, що Путін справді шукає шлях до безсмертя?

Він дійсно вірить у всю цю язичницьку нісенітницю. Це по-перше. І він також намагається догодити всім богам. Він виконає цей ритуал. І він похреститься там з Кирилом Гундяєвим. Він помолиться.

Тобто він думає, а раптом там щось є. Але насправді природно, що, зрозуміло, якби він був християнином, він би не боявся смерті.

Але він боїться. Він знає, що на нього чекає щось погане. І він хоче трохи продовжити цей період.

Я б не заперечував, якби він прожив 150 років, наприклад, на тих самих уранових шахтах, зробив щось хороше і спокутував свою провину.

Цей Ковальчук, Михайло, він академік. А його брат Юра – це все про кооператив "Озеро". Вони старі друзі, разом з Ротенбергами. І знову ж таки, подивіться, Юра обробляє Путіна всілякою містикою, шаманами і православними старцями, псевдоправославними псевдостарцями.

А Михайло, знаєте, "працює над науковими темами". І там можна викачати неймовірну кількість грошей. Зрозуміло, що Путін буде давати скільки завгодно, аби тільки трохи продовжити своє жалюгідне існування, не кажучи вже про те, щоб жити вічно.

Тож він може брати скільки завгодно грошей, витрачати їх на тих нещасних мавп і експериментувати на них. Це просто показує, як не тільки Путін використовує своє найближче оточення, але й як його найближче оточення використовує Путіна у своїх корисливих інтересах, продаючи йому той продукт, який він хоче: безсмертя, успіх у спеціальній військовій операції, що завгодно. Все, за що Путін готовий платити.

А тим часом у звичайних росіян ситуація погіршується. Компанії йдуть з Росії, кошти забирають із соціальних видатків для населення.

Я наведу просту цифру. Кожен росіянин, включно з дуже старими й дуже молодими, на цей момент втратив на цій війні 830 тисяч рублів. Це приблизно 10 тисяч доларів, грубо кажучи, те, що ця війна забрала у кожного росіянина.

Тобто якась сім'я могла б купити квартиру, побудувати дачу, купити машину, вкласти гроші в хорошу освіту для своїх дітей, але натомість все пішло на вбивство українців. І росіяни навіть не замислюються про це. Тож більшість, тобто люди, які ні риба ні м'ясо, взагалі не розуміють, що там відбувається. Путін озвірив російських громадян і обдурив їх. І він продає росіянам їхнє пограбування як їхній успіх, їхню велич, їхні досягнення.

Звичайно, ця система тут добре працює. Тому що треба пограбувати людину, а потім сказати їй, що так буде краще. Але насправді факт залишається фактом: поки Ковальчуки продають Путіну потенційне продовження життя і безсмертя за великі гроші, а також успіхи в його геополітичних іграх, величезна кількість компаній покинула російський медичний ринок.

Величезна кількість, величезна кількість ліків була втрачена. Всі знають, що навіть з інсуліном, так би мовити, є проблеми, що найнеобхідніші ліки більше недоступні, що люди з рідкісними важкими захворюваннями не отримують допомоги. Ось така жертва тирану.