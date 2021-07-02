Свое возмущение выразили вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, министр соцполитики Марина Лазебная и министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

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Каблуки – неудобная обувь

Министрі отметили, обувь на каблуках несовместима с боеспособностью солдат. По их словам, "прусский" шаг на параде в такой обуви – это намеренное причинение вреда здоровью солдата.

Очевидно, что цель любого военного парада – демонстрация военной способности армии. Здесь не должно быть места стереотипам и сексизму, которым, безусловно, будет любование женщинами-военными на каблуках,

– отметили руководительницы украинских министерств.

Они подчеркнули, что одежда и обувь военнослужащих должны отвечать требованиям, обеспечивающим удобство и комфорт каждого человека.

"Украинские женщины-военные годы боролись за свое право, наравне с мужчинами служить в милитаристских структурах Украины и доказали свою состоятельность не на каблуках, а с автоматами", – говорится в сообщении.

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Что говорят стандарты НАТО

По стандартам Североатлантического альянса, в который, к слову, Украина стремится попасть, действует принцип равенства прав независимо от пола.

Невысокие каблуки действительно используют в отдельных странах-членах НАТО как составляющую парадно-выходной формы женщин-военнослужащих. Но эта обувь не используется для маршей на парадах.

Министры призывали:

срочно заменить обувь на каблуках на комфортную;

руководителям торжественных мероприятий ко Дню Независимости обеспечить соблюдение прав женщин и мужчин и сформировать смешанные "коробки" военных, в которые входят как женщины, так и мужчины;

Министру обороны определить советника по гендерным вопросам;

Провести опрос женщин сектора безопасности и обороны относительно удовлетворенности созданными условиями для службы, в частности форменной одежды.

Скандал с обувью для девушек-военных: главное

Накануне Минобороны опубликовало в соцсетях фотографии с тренировки девушек-военных в женской "коробке" на День Независимости. Возмущение вызвало то, что девушки должны маршировать на каблуках.

Впоследствии возмущение соцсетей подхватили и украинские политики. В Верховной Раде выступили с требованием отменить это действие и выдать девушкам обычную обувь.

Во время вопросов к правительству министру обороны Андрею Тарану подарили дамские туфли на каблуках. Впоследствии Таран подтвердил, что для девушек-военных будет новая обувь.



Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

Марина Лазебная, министр социальной политики Украины

Юлия Лапутина, министр по делам ветеранов