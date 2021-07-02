Своє обурення висловили віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, міністерка соцполітики Марина Лазебна та міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.
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Підбори – не зручне взуття
Міністерки наголосили, взуття на підборах несумісне з боєздатністю солдатів. За їхніми словами, "пруський" крок на параді у такому взутті – це навмисна заподіяна шкода здоров'ю солдаток.
Очевидно, що ціль будь-якого військового параду – демонстрація військової спроможності армії. Тут не повинно бути місця стереотипам та сексизму, яким, безумовно, буде милування жінками-військовими на підборах,
– наголосили очільниці українських міністерств.
Вони підкреслили, що одяг і взуття військовослужбовців мають відповідати вимогам, які забезпечують зручність та комфорт кожної людини.
"Українські жінки-військові роками виборювали своє право, на рівні з чоловіками служити в мілітарних структурах України й довели свою спроможність не на підборах, а з автоматами", – мовиться у повідомленні.
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Що кажуть стандарти НАТО
За стандартами Північноатлантичного альянсу, в який, до слова, Україна прагне потрапити, діє принцип рівності прав не залежно від статі.
Невисокі підбори дійсно використовують в окремих країнах-членах НАТО як складову парадно-вихідної форми жінок-військовослужбовиць. Але це взуття не використовується для маршування на парадах.
Міністерки закликали:
- терміново замінити взуття на підборах на комфортне;
- керівникам урочистих заходів до Дня Незалежності забезпечити дотримання прав жінок та чоловіків і сформувати змішані "коробки" військових, до яких входять як жінки, так і чоловіки;
- Міністру оборони визначити радника з гендерних питань;
- Провести опитування жінок сектору безпеки й оборони щодо задоволеності створеними умовами для служби, зокрема формений одяг.
Скандал зі взуттям для дівчат-військових: головне
- Напередодні Міноборони опублікувало у соцмережах світлини з тренування дівчат-військових до жіночої "коробки" на День Незалежності. Обурення викликало те, що дівчата мають маршувати на підборах.
- Згодом обурення соцмереж підхопили й українські політики. У Верховній Раді виступили із вимогою скасувати це дійство і видати дівчатам звичайне взуття.
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- На годині запитань до уряду міністру оборони Андрію Тарану подарували дамські туфлі на підборах. Згодом Таран підтвердив, що для дівчат-військових буде нове взуття.
Ольга Стефанішина, Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
Марина Лазебна, Міністерка соціальної політики України
Юлія Лапутіна, Міністерка у справах ветеранів