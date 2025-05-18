Сразу более 150 дронов: ночью россияне совершили одну из самых массированных атак по Киевской области

В ночь на 18 мая российские войска применили более 150 беспилотников для удара по Киевской области. Эта атака стала одним из самых массовых обстрелов области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Николая Калашника.

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Россияне массированно атаковали Киевскую область

Николай Калашник сообщил, что ночью в области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели.

К сожалению, также есть жертвы среди населения. В результате вражеской атаки в Обуховском районе Киевской области пострадала целая семья, погибла 27-летняя женщина.

Ее 4-летний сын с осколочными ранениями лица доставлен в детскую больницу "Охматдет". Мужчина 59 лет, дедушка, был прооперирован, его состояние удовлетворительное. Находится в травматологическом отделении местной больницы. 61-летняя женщина, бабушка, получила многочисленные осколочные ранения и находится в местной больнице под наблюдением врачей,

– говорится в публикации.

В Обуховском районе, по данным ОВА, был разрушен жилой дом, выбито остекление в семи многоэтажных жилых домах. Также повреждены здания коммунального предприятия, учебных заведений, Укрпочты, шиномонтажа, три частных дома и автомобиля.

В Фастовском районе в результате атаки были разрушены складские помещения и хозяйственное здание, также повреждены два частных дома.

Российские БпЛА массированно атаковали Киевщину / Фото: Киевская ОВА

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Сейчас все оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки врага на Киевщине.

Николай Калашник призвал жителей области соблюдать осторожность. Он подчеркнул, что в случае обнаружения подозрительного предмета, который может быть взрывоопасен, не следует его касаться, передвигать или пытаться разбирать. Вместо этого нужно отойти на безопасное расстояние, предупредить других о возможной опасности и немедленно сообщить о находке по номеру 101 или 102.