Информацию о том, что против экс-заместителя главы МВД есть открытые дела, подтвердили в Государственном бюро расследований. Сейчас проводят досудебные расследования.

Ранее ГБР начало расследование по делу Гогилашвили

За что возбудили уголовные производства

Первое уголовное производство касается возможного служебного подлога. Речь идет о времени, когда Гогилашвили назначали на должность заместителя министра внутренних дел. Что мог фальсифицировать Гогилашвили – пока неизвестно.

Второе производство – из-за скандального инцидента на блокпосте в Краматорске. В ГБР расследуют превышение служебных полномочий.

Ранее Гогилашвили подтвердил, что против него есть дело в России

Отметим, ранее Гогилашвили подтвердил, что против него есть открытое уголовное дело в России. Как объяснил бывший чиновник, оно касается "экстремизма и выявления его гражданской позиции" в 2015 году.

Больше здесь Гогилашвили прокомментировал уголовные дела против него и паспорт России

Гогилашвили отметил, что он – бывший гражданин России, а его сознательный выбор – это украинское гражданство.

Что известно о скандале с Александром Гогилашвили:

Скандально известным Гогилашвили стал 11 декабря, когда обнародовали видео с его участием.

На кадрах – "разборки" правоохранителям, которые устроил тогдашний замминистра на блокпосте в Краматорске.

Оказалось, что этот случай – не первый, похожая ситуация произошла с Гогилашвили и полицейскими в Киеве.

На скандал отреагировал и президент Зеленский, он сказал, что выходом из ситуации будет увольнение.

Гогилашвили признал свою вину и написал заявление об увольнении.

Смотрите видео "разборок" Гогилашвили в Краматорске: