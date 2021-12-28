Об этом сообщил нардеп Дмитрий Разумков. Соответствующую информацию Государственное бюро расследований дало в ответ на обращение МФО "Разумная политика".

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Производство касается инцидента на блокпосте в Краматорске

Уголовное производство открыли из-за возможного превышения Гогилашвили служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области. Речь идет о возможном сопротивлении работнику правоохранительных органов, угрозах и насилии в отношении него.

Депутатское обращение МФО Разумкова направило и в Офис генпрокурора. В ОГ тоже приобщили документ к уголовному делу.

Гогилашвили уволили из МВД еще 13 декабря

Отметим, что Александр Гогилашвили лишился должности в Кабмине 13 декабря – через несколько дней после появления скандального видео. Гогилашвили заверил, что понимает свою вину и написал заявление об увольнении сам.

Что известно о скандале с Александром Гогилашвили:

Экс-министр внутренних дел Александр Гогилашвили устроил скандал на блокпосте в Краматорске.

Он спорил и агрессивно обращался к правоохранителям, которые остановили его автомобиль.

Видео инцидента 11 декабря выложили в сети.

Впоследствии оказалось, что это не первый такой случай с Гогилашвили. Тогдашний чиновник конфликтовал с полицейскими и в Киеве.

Президент Зеленский заявил, что единственной возможной реакцией на выходку является увольнение.

13 декабря Гогилашвили уволили.

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Смотрите видео "разборок" Гогилашвили на блокпосту:



Текст публикации Дмитрия Разумкова:

По инициативе МФО "Разумная политика" Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а также досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий во время пересечения блокпоста в Донецкой области.

Также Офис генерального прокурора приобщил наше обращение относительно возможного сопротивления работнику правоохранительного органа к соответствующему уголовному делу.