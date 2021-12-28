Про це повідомив нардеп Дмитро Разумков. Відповідну інформацію Державне бюро розслідувань дало у відповідь на звернення МФО "Розумна політика".
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Провадження стосується інциденту на блокпосту у Краматорську
Кримінальне провадження відкрили через можливе перевищення Гогілашвілі службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області. Мовиться про можливий опір працівникові правоохоронних органів, погрози та насилля щодо нього.
Депутатське звернення МФО Разумкова направило і до Офісу генпрокурора. В ОГ теж долучили документ до кримінальної справи.
Гогілашвілі звільнили з МВС ще 13 грудня
Зазначимо, що Олександр Гогілашвілі позбувся посади в Кабміні 13 грудня – через кілька днів після появи скандального відео. Гогілашвілі запевнив, що розуміє свою провину і написав заяву про звільнення сам.
Що відомо про скандал з Олександром Гогілашвілі:
- Ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал на блокпосту у Краматорську.
- Він сперечався та агресивно поводився з правоохоронцями, які зупинили його автомобіль.
- Відео інциденту 11 грудня виклали у мережі.
- Згодом виявилось, що це не перший такий випадок з Гогілашвілі. Тодішній високопосадовець конфліктував з поліцейськими і в Києві.
- Президент Зеленський заявив, що єдиною можливою реакцією на витівку є звільнення.
- 13 грудня Гогілашвілі звільнили.
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Дивіться відео "розбірок" Гогілашвілі на блокпосту:
Текст публікації Дмитра Разумкова:
За ініціативою МФО "Розумна політика" Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, а також досудове розслідування за фактом можливого перевищення службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області.
Також Офіс генерального прокурора долучив наше звернення щодо можливого опору працівникові правоохоронного органу до відповідної кримінальної справи.