Про це повідомив нардеп Дмитро Разумков. Відповідну інформацію Державне бюро розслідувань дало у відповідь на звернення МФО "Розумна політика".

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Провадження стосується інциденту на блокпосту у Краматорську

Кримінальне провадження відкрили через можливе перевищення Гогілашвілі службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області. Мовиться про можливий опір працівникові правоохоронних органів, погрози та насилля щодо нього.

Депутатське звернення МФО Разумкова направило і до Офісу генпрокурора. В ОГ теж долучили документ до кримінальної справи.

Гогілашвілі звільнили з МВС ще 13 грудня

Зазначимо, що Олександр Гогілашвілі позбувся посади в Кабміні 13 грудня – через кілька днів після появи скандального відео. Гогілашвілі запевнив, що розуміє свою провину і написав заяву про звільнення сам.

Що відомо про скандал з Олександром Гогілашвілі:

Ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал на блокпосту у Краматорську.

Він сперечався та агресивно поводився з правоохоронцями, які зупинили його автомобіль.

Відео інциденту 11 грудня виклали у мережі.

Згодом виявилось, що це не перший такий випадок з Гогілашвілі. Тодішній високопосадовець конфліктував з поліцейськими і в Києві.

Президент Зеленський заявив, що єдиною можливою реакцією на витівку є звільнення.

13 грудня Гогілашвілі звільнили.

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Дивіться відео "розбірок" Гогілашвілі на блокпосту:

Текст публікації Дмитра Разумкова:

За ініціативою МФО "Розумна політика" Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, а також досудове розслідування за фактом можливого перевищення службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області.

Також Офіс генерального прокурора долучив наше звернення щодо можливого опору працівникові правоохоронного органу до відповідної кримінальної справи.

