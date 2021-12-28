Інформацію про те, що проти ексзаступника глави МВС є відкриті справи, підтвердили у Державному бюро розслідувань. Наразі проводять досудові розслідування.
Раніше ДБР розпочало розслідування у справі Гогілашвілі
За що порушили кримінальні провадження
Перше кримінальне провадження стосується можливого службового підроблення. Мовиться про час, коли Гогілашвілі призначали на посаду заступника міністра внутрішніх справ. Що міг фальсифікувати Гогілашвілі – наразі невідомо.
Друге провадження – через скандальний інцидент на блокпосту у Краматорську. У ДБР розслідують перевищення службових повноважень.
Раніше Гогілашвілі підтвердив, що проти нього є справа в Росії
Зазначимо, раніше Гогілашвілі підтвердив, що проти нього є відкрита кримінальна справа в Росії. Як пояснив колишній високопосадовець, вона стосується "екстремізму та виявлення його громадянської позиції" у 2015 році.
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Гогілашвілі зазначив, що він – колишній громадянин Росії, а його свідомий вибір – це українське громадянство.
Що відомо про скандал з Олександром Гогілашвілі:
- Скандально відомим Гогілашвілі став 11 грудня, коли оприлюднили відео за його участю.
- На кадрах – "розбірки" правоохоронцям, які влаштував тодішній заступник міністра на блокпосту в Краматорську.
- Виявилось, що цей випадок – не перший, схожа ситуація трапилась з Гогілашвілі та поліцейськими у Києві.
- На скандал відреагував і президент Зеленський, він сказав, що виходом з ситуації буде звільнення.
- Гогілашвілі визнав свою провину і написав заяву про звільнення.
Дивіться відео "розбірок" Гогілашвілі в Краматорську:
Текст публікації ДБР:
Державне бюро розслідувань порушило два кримінальних провадження стосовно ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.
У першому кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення під час оформлення на роботу в Міністерство внутрішніх справ України.
Друге – за фактом можливого перевищення службових повноважень експосадовцем під час перетину блокпоста в Донецькій області.