Сразу поехали домой: в Австрии развернули почти 100 туристов из Великобритании
Источник:Spiegel
В Австрии новые правила для въезда. Из них примерно 100 британских туристов не пустили в горнолыжный регион Тироль.
Как оказалось, путешественники не смогли показать никаких COVID-документов. Когда они прибыли в аэропорт, не имели ни отрицательного ПЦР-теста, ни повторной прививки.
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Туристов сразу вернули обратно
В правоохранительных органах рассказали, что большую часть туристов сразу вернули обратно. Инцидент произошел в воскресенье, 26 декабря.
Правила въезда в Австрии ужесточили
С 25 декабря в Австрии сделали жестче правила въезда для туристов из стран, наиболее пострадавших от Омикрона:
- Великобритании;
- Нидерландов;
- Дании;
- Норвегии.
Путешественников именно из этих государств пускают в Австрию только после отрицательного ПЦР-теста или бустерной дозы вакцинации. Если таких документов у лиц нет, то они должны находиться на карантине.
Какая ситуация в Австрии с коронавирусом: актуальное
- По состоянию на 27 декабря 2021 года, в Австрии всего зафиксировали 1 266 103 инфицированных коронавирусом.
- Из них – 13 650 человек умерли, в то же время выздоровели 1 223 628 больных.
- В ноябре и декабре в государстве был 3-недельный карантин. После этого уровень заболеваемости снизился. Но по прогнозам экспертов, из-за Омикрона надо ждать новое обострение.
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