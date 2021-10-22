Хакеры, атаковавшие соцсеть, заявили, что входят в группу Anonymous. Они зарегистрировали в сети Truth Social фейковые страницы от имени Трампа и его экс-помощника Стива Беннона.

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Кроме того, хакеры создали фейковые аккаунты конспиролога Рона Уоткинса и генерального директора Twitter Джека Дорси.

Зачем взломали соцсеть

По словам хакеров, такие действия – это часть их "войны в интернете против ненависти" и "способ развлечься". После атаки разработчики Truth Social закрыли бета-сайт.

Ранее Трамп сообщал, что соцсеть станет открытой лишь для приглашенных пользователей в ноябре 2021 года. Полноценно заработать ресурс должен в первом квартале 2022 года.

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Почему Трамп создает свою соцсеть