Хакери, що атакували соцмережу, заявили, що входять до групи Anonymous. Вони зареєстрували в мережі Truth Social фейкові сторінки від імені Трампа та його експомічника Стіва Беннона.

До теми Трамп анонсував створення нової соцмережі Truth Social і кинув виклик Facebook та Apple

Крім того, хакери створили фейкові акаунти конспіролога Рона Уоткінса та генерального директора Twitter Джека Дорсі.

Навіщо зламали соцмережу

За словами хакерів, такі дії – це частина їхньої "війни в інтернеті проти ненависті" та "спосіб розважитись". Після атаки розробники Truth Social закрили бета-сайт.

Раніше Трамп повідомляв, що соцмережа стане відкритою лише для запрошених користувачів у листопаді 2021 року. Повноцінно запрацювати ресурс має у першому кварталі 2022 року.

Зверніть увагу Трамп позивається проти Конгресу через розслідування штурму Капітолію

Чому Трамп створює свою соцмережу