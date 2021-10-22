Хакери, що атакували соцмережу, заявили, що входять до групи Anonymous. Вони зареєстрували в мережі Truth Social фейкові сторінки від імені Трампа та його експомічника Стіва Беннона.
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Крім того, хакери створили фейкові акаунти конспіролога Рона Уоткінса та генерального директора Twitter Джека Дорсі.
Навіщо зламали соцмережу
За словами хакерів, такі дії – це частина їхньої "війни в інтернеті проти ненависті" та "спосіб розважитись". Після атаки розробники Truth Social закрили бета-сайт.
Раніше Трамп повідомляв, що соцмережа стане відкритою лише для запрошених користувачів у листопаді 2021 року. Повноцінно запрацювати ресурс має у першому кварталі 2022 року.
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Чому Трамп створює свою соцмережу
- Twitter заблокував сторінку Трампа після атаки на Капітолій його прихильників у січні 2021 року.
- Соцмережа вимагала видалити дописи, які закликали до насилля. Також колишнього президента заблокували у фейсбуці та інстаграмі.
- Після цього Трамп вирішив створити свою платформу.