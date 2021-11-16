Сразу трое "слуг" вступили на должности народных депутатов: видео присяги
16 ноября 2021 , 11:26Читати новину українською
Источник:24 канал
Центральная избирательная комиссия 12 ноября зарегистрировала Сергея Козыря и Виталия Войцеховского народными депутатами на довыборах в Раду. В то же время парламентарием признали Сергея Кострийчука.
Последний заменит в ВР Ирину Верещук, которая возглавила Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Все трое "слуг" приняли присягу во время заседания 16 ноября.
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Уважаемые народные депутаты, поздравляем вас со вступлением в должность и желаем соблюдать присягу,
– отметил Руслан Стефанчук.
ЦИК зарегистрировала нардепов
- "Слуг" Сергея Козыря и Виталия Войцеховского избрали на промежуточных выборах народных депутатов 31 октября в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197.
- На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 года избрали Сергея Кострийчука, включенного в избирательный список провластной политической силы.
Сразу трое "слуг" приняли присягу новых нардепов: смотрите видео