Об этом сообщают "Украинская правда" и ZN.ua со ссылкой на собственные источники.

Что известно о возможных фигурантах масштабной спецоперации НАБУ?

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что по его информации, по делу может фигурировать действующий депутат от бывшей партии "ОПЗЖ", а также известный застройщик. По информации источников "Украинской правды", НАБУ и САП проводят следственные действия, в частности у заместителя главы Офиса Президента Ирины Мудрой и народного депутата Вадима Столара.

Также источники ZN.UA в правоохранительных органах утверждают, что сделка касается и бывшего народного депутата Максима Микитася.

По данным собеседников издания, по делу также могут фигурировать чиновники Министерства юстиции и представители "Сенс Банка".

Пока официально НАБУ и САП не называют имен фигурантов и не раскрывают сути возможных преступлений. Правоохранители отметили, что дополнительную информацию сообщат после проведения необходимых следственных действий.

Напомним, в 2023 году НАБУ расследовало дело о 307 миллионах гривен Минобороны, которые, по версии следствия, незаконно завладели во время строительства военных складов для хранения ракет и боеприпасов. Среди фигурантов дела, в частности, Максим Никитась. Он также подозревается в другом деле по предложению взятки мэру Днепра.