Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов . В то же время он объяснил, какие именно манипуляции кафиры проводят с Каховской ГЭС.

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Затопление может относиться к одному из микрорайонов.

"Действительно, среди херсонцев началась паника из-за возможного затопления города. Прежде всего, это микрорайон Корабел", - заявил Владимир Молчанов.

Микрорайон расположен на месте, когда-то, до строительства каскада гидроэлектростанций, затоплялось ежегодно весенними наводнениями.

По словам активиста, ГЭС сбрасывала так воду примерно до начала 1990-х годов, пока благодаря развитию системы оросительных каналов не начали просто эту воду отбирать в достаточном количестве. Даже после того, как перекрыли воду в Крым в 2014 году, сильных наводнений не было.

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Две возможные причины проблем на ГЭС

Владимир Молчанов назвал две возможные причины соответствующей ситуации с водой на захваченной Каховской ГЭС.

Первая – россияне делают это намеренно, чтобы показать картинку для псевдожурналистов. Промосковские блоггеры и СМИ прибыли на Каховскую ГЭС даже утром 21 мая, им показывали, как там все "красиво" и как бурлит вода.

Вторая возможная причина – работники Каховской ГЭС сообщили, что не работают два гидроагрегата из шести и воду приходится просто сбрасывать. В то же время, отремонтировать эти агрегаты россияне не дают.

"Могу только сказать то, что работа одновременно шести гидроагрегатов - обычная практика Каховской ГЭС. Только это делается вечером во время пиковых нагрузок. Все для того, чтобы в единую электросеть Украины подавать ток именно тогда, когда есть максимальное потребление", - заметил Молчанов.

Уровень воды не повысится катастрофически

В то же время он объяснил, если гидроагрегаты будут работать круглосуточно в таком режиме – уровень воды будет повышаться, но не критично.

Ничего ужасного не будет. Жилищ на этих территориях в Новой Каховке нет (там, где теоретически могло бы быть катастрофическое затопление),

– отметил активист.

"В Херсоне вода может затопить разве что приусадебные участки, прибрежные сооружения, но вряд ли дойдет до жилья. Потому что она будет абсорбироваться самым большим пляжем Европы – Олешковскими песками. Катастрофических сценариев пока это не предполагает", – сказал Владимир Молчанов.

Херсонский активист объяснил, возможно ли затопление города: смотрите видео