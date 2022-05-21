Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Водночас він пояснив, які саме маніпуляції окупанти проводять з Каховською ГЕС.

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Затоплення може стосуватися одного з мікрорайонів

"Дійсно, серед херсонців почалася паніка через можливе затоплення міста. Передусім, звичайно, це мікрорайон Корабел", – заявив Володимир Молчанов.

Мікрорайон розташований на місце, яке колись, до будівництва каскаду гідроелектростанцій, затоплювалось щорічно весняними повенями.

За словами активіста, ГЕС скидала так воду приблизно до початку 1990-х років, поки завдяки розбудові системи зрошувальних каналів не почали просто цю воду відбирати в достатній кількості. Навіть після того, як перекрили воду на Крим у 2014 році, сильних повеней не було.

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Дві можливі причини проблем на ГЕС

Володимир Молчанов назвав дві можливі причини відповідної ситуації на Каховській ГЕС.

Перша – росіяни роблять це навмисно, щоб показати картинку для псевдожурналістів. Промосковські блогери та ЗМІ прибули на Каховську ГЕС навіть вранці 21 травня, їм показували як все "красиво" і бурлить вода.

Друга можлива причина – працівники Каховської ГЕС повідомили, що не працюють два гідроагрегати з шести і воду доводиться просто скидати. Водночас відремонтувати ці агрегати росіяни не дають.

"Можу лише сказати те, що робота одночасно шести гідроагрегатів – звичайна практика Каховської ГЕС. Тільки це робиться ввечері під час пікових навантажень для того, щоб в єдину електромережу України подавати струм саме тоді, коли є максимальне споживання", – зауважив Молчанов.

Рівень води не підвищиться катастрофічно

Водночас він пояснив, якщо гідроагрегати працюватимуть цілодобово у такому режимі – рівень води підвищуватиметься, але не критично.

Нічого страшного не буде. Житла на цих територіях у Новій Каховці нема (там, де теоретично могло б бути катастрофічне затоплення,

– зазначив активіст.

"У Херсоні вода може затопити хіба що присадибні ділянки, прибережні споруди, але навряд чи дійде до житла. Тому що вона буде абсорбуватись найбільшим пляжем Європи – Олешківськими пісками. Катастрофічних сценаріїв поки що це не передбачає", – сказав Володимир Молчанов.

Херсонський активіст пояснив, чи можливе затоплення міста: дивіться відео