Среди многочисленных взлетов МиГ-31 были пуски "Шахедов": сколько и где уничтожила ПВО

Вечером 25 августа российские военные применили ударные дроны типа "Шахед" по Харьковской области. Силы ПВО уничтожили все вражеские объекты.

Об этом отчитались в воздушных силах. Отмечают, что между многочисленными взлетами МиГ-31К враг пытался атаковать "Шахедами".

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Вечером 25 августа 2023 года, среди многочисленных взлетов МиГ-31К, враг также применил ударные БПЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления,

– говорится в сообщении.

Уничтожено 2 из 2 БПЛА

Отмечают, что силы и средства воздушного командования "Восток" успешно уничтожили все две воздушные цели в пределах Харьковской области.



Воздушные силы уничтожили 2 беспилотника / Инфографика Воздушных Сил

В Украине вечером 25 августа шесть раз объявляли воздушную тревогу по всем областям. Причиной стала угроза применения "Кинжалов".