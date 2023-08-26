Среди многочисленных взлетов МиГ-31 были пуски "Шахедов": сколько и где уничтожила ПВО
26 августа 2023, 09:57Читати новину українською
Источник:Воздушные силы ВСУ
Вечером 25 августа российские военные применили ударные дроны типа "Шахед" по Харьковской области. Силы ПВО уничтожили все вражеские объекты.
Об этом отчитались в воздушных силах. Отмечают, что между многочисленными взлетами МиГ-31К враг пытался атаковать "Шахедами".
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Вечером 25 августа 2023 года, среди многочисленных взлетов МиГ-31К, враг также применил ударные БПЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления,
– говорится в сообщении.
Уничтожено 2 из 2 БПЛА
Отмечают, что силы и средства воздушного командования "Восток" успешно уничтожили все две воздушные цели в пределах Харьковской области.
Воздушные силы уничтожили 2 беспилотника / Инфографика Воздушных Сил